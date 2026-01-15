UTPL impulsa el turismo sostenible y la gestión ambiental en Zapotillo

jueves, enero 15, 2026

La Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), a través de la Dirección General de Vinculación con la Sociedad, presentó la plataforma digital “Florecimiento de los Guayacanes” y puso en funcionamiento una estación climática en el cantón Zapotillo, con el objetivo de fortalecer la gestión turística, ambiental y territorial del bosque seco del sur del Ecuador.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Esta iniciativa surge a partir de una solicitud del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de Zapotillo, orientada a conformar una mesa técnica interinstitucional que articule el trabajo de la academia con entidades públicas y organizaciones aliadas como Naturaleza y Cultura Internacional y el Ministerio de Turismo, en beneficio del desarrollo sostenible del territorio.

La plataforma digital interactiva constituye una herramienta clave para la planificación turística, al ofrecer un mapa dinámico que permite visualizar las vías de acceso, el estado de la vialidad y los principales atractivos del cantón. Asimismo, orienta a los visitantes sobre cómo llegar a Zapotillo desde distintos puntos del país, como Loja, Célica, Pindal o Machala, detallando distancias, tipos de carreteras y conexiones terrestres.

Además, el sitio web brinda información actualizada sobre el florecimiento de los guayacanes, atractivos turísticos cercanos, zonas habilitadas para acampar, infraestructura disponible, opciones de alojamiento y alimentación, así como recomendaciones para los visitantes, complementadas con material fotográfico de alta calidad.

“Desde la UTPL trabajamos junto a la sociedad para afrontar desafíos territoriales mediante la democratización de la información y el uso de tecnología. Nuestra participación en mesas de diálogo interinstitucional ha permitido articular proyectos estratégicos con actores locales y nacionales, lo que forma parte esencial de nuestra identidad universitaria”, señaló Baltazar Calva, coordinador de SmartLand y Sostenibilidad. El proyecto fue desarrollado por estudiantes de las carreras de Ingeniería Civil, Biología y Gestión Ambiental, con el apoyo de herramientas del Observatorio del Clima.

Como componente complementario, la UTPL instaló una estación climática en el sector La Manga, en Zapotillo, que permite el monitoreo continuo de variables meteorológicas, especialmente las precipitaciones. Este sistema constituye un insumo clave para anticipar eventos climáticos, apoyar la planificación institucional y fortalecer la toma de decisiones oportunas, particularmente en períodos relacionados con el florecimiento del bosque seco.

Por su parte, Ana Santos, directora de Vinculación UTPL, destacó que la plataforma busca poner a disposición de la ciudadanía información confiable y de utilidad. “Esta herramienta permitirá al turista identificar las mejores rutas para llegar a la zona de los guayacanes y conocer otros atractivos del cantón. Es una plataforma web de libre acceso, pensada para quienes visitan Zapotillo durante este espectáculo natural, y que seguirá fortaleciéndose con los aportes de la comunidad”, explicó.

El diseño de la plataforma permite replicar este modelo en otros cantones del país, promoviendo una visión integral del turismo sostenible y el manejo responsable del territorio. Estas acciones reflejan el compromiso de la UTPL con la innovación, la sostenibilidad y el desarrollo local, poniendo el conocimiento académico al servicio de la gestión territorial.

Acceso a la plataforma digital:

https://storymaps.arcgis.com/stories/ce03fab9e3dc47cdaca96b4300643bbf