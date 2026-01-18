Trump impondrá aranceles del 10% a países que no lo apoyen en su plan de tomar Groenlandia

domingo, enero 18, 2026

Donald Trump anunció que impondrá aranceles del 10% a los países que no respalden su iniciativa para que Estados Unidos asuma el control de Groenlandia, una propuesta que ha generado inquietud internacional.

Donald Trump, expresidente de Estados Unidos y actual aspirante a regresar a la Casa Blanca, anunció que impondrá aranceles del 10% a los países que se nieguen a respaldar su plan para que Washington tome el control de Groenlandia. La declaración, realizada en el marco de su agenda de política exterior, reaviva tensiones diplomáticas y comerciales con aliados históricos de Estados Unidos, especialmente en Europa.

Groenlandia, territorio autónomo bajo soberanía del Reino de Dinamarca, ha sido considerada por Trump como un enclave estratégico clave por su ubicación geopolítica y por sus abundantes recursos naturales, incluidos minerales críticos. El exmandatario ya había expresado interés en adquirir la isla durante su primer mandato, una propuesta que entonces fue rechazada de forma tajante por Copenhague.

Según Trump, los nuevos aranceles serían una herramienta de presión para obligar a los países a alinearse con los intereses estadounidenses. La amenaza incluye tanto a socios europeos como a otras naciones que mantengan una postura crítica frente a la iniciativa. Analistas advierten que la medida podría afectar cadenas comerciales, generar represalias y debilitar alianzas estratégicas en un contexto internacional ya marcado por la incertidumbre.

Desde Europa, la propuesta ha sido recibida con preocupación. Funcionarios y expertos consideran que el uso de aranceles como instrumento de coerción política puede profundizar las fricciones transatlánticas y erosionar el sistema de comercio internacional basado en reglas.

Relevancia para Ecuador:

El anuncio es relevante para Ecuador porque refleja un posible endurecimiento de la política comercial estadounidense, con impactos indirectos sobre economías exportadoras y sobre la estabilidad del comercio global, del cual el país depende.

