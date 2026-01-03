LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Tras la caída de Maduro: la cúpula chavista entre la resistencia, la negociación y el vacío de poder

Redacción
sábado, enero 3, 2026
Con Nicolás Maduro fuera del país, la atención se centra ahora en el resto del liderazgo chavista. La falta de una sucesión clara, los mensajes ambiguos del alto mando y los contactos discretos con mediadores internacionales definen un escenario abierto y frágil.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un poder sin cabeza

La captura de Maduro dejó fracturada la cadena de mando político y militar, generando un vacío institucional inmediato.

Delcy Rodríguez y la sucesión en disputa

Aunque constitucionalmente podría asumir funciones, Delcy Rodríguez no ha proclamado formalmente un nuevo gobierno. Sus declaraciones se han limitado a denunciar una agresión externa.

El rol de los hombres fuertes

  • Diosdado Cabello habló de resistencia, sin anunciar acciones concretas.
  • Vladimir Padrino López, ministro de Defensa, emitió mensajes de soberanía, pero sin confirmar operaciones militares.

¿Habrá resistencia armada?

Hasta ahora no se ha registrado una respuesta militar organizada, lo que sugiere desarticulación interna o negociaciones en curso.

Un país en suspenso

Ni el chavismo residual ni la oposición controlan plenamente el Estado, lo que convierte las próximas horas en decisivas.

Relevancia para Ecuador

La incertidumbre sobre el futuro de la cúpula chavista es especialmente relevante para Ecuador, que en los últimos años ha recibido cientos de miles de migrantes venezolanos. Un escenario de resistencia armada o fragmentación del poder podría agravar la crisis humanitaria y provocar nuevas olas migratorias hacia países vecinos, incluido Ecuador.

Asimismo, la posición que adopten las Fuerzas Armadas venezolanas y los líderes del régimen servirá como referente regional sobre cómo se resuelven las salidas de regímenes autoritarios. Para Ecuador, que enfrenta desafíos de gobernabilidad y seguridad, la evolución del caso venezolano ofrece lecciones clave sobre institucionalidad, negociación política y control civil del poder militar.

 

Foto de portada: Vista panorámica de Caracas. Tras la salida de Nicolás Maduro, el poder en Venezuela atraviesa una fase de definición e incertidumbre.
Crédito: Agencias de noticias

Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com