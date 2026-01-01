LOADING

Petro revela que el ataque de EE.UU. destruyó una fábrica de cocaína del ELN en Maracaibo

Redacción
jueves, enero 1, 2026
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que un ataque de Estados Unidos destruyó una fábrica de cocaína del ELN en Maracaibo, reavivando tensiones regionales.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, afirmó que un ataque atribuido a Estados Unidos destruyó una fábrica de producción de cocaína perteneciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en la ciudad venezolana de Maracaibo. La declaración, realizada públicamente, generó inmediata repercusión política y diplomática en la región.

 

Según Petro, la instalación destruida operaba como un centro clave para el procesamiento de cocaína del grupo armado, lo que evidenciaría la dimensión transnacional del narcotráfico y su impacto en la seguridad regional. Hasta el momento, ni el gobierno de Estados Unidos ni el de Venezuela han confirmado oficialmente la operación mencionada.

 

El señalamiento se produce en un contexto de relaciones complejas entre Colombia y Venezuela, así como en medio del debate sobre el rol de actores externos en la lucha contra el narcotráfico. Analistas advierten que este tipo de acciones, de confirmarse, podrían agravar las tensiones diplomáticas y reconfigurar el equilibrio de seguridad en la región andina.

 

La mención directa de Maracaibo vuelve a poner el foco sobre Venezuela como punto estratégico en las rutas del narcotráfico, una preocupación recurrente para los países vecinos y para organismos internacionales.

 

Relevancia para Ecuador:
Ecuador observa con atención cualquier cambio en el escenario regional del narcotráfico, dado su impacto directo en seguridad y rutas ilícitas.

 

Foto de portada: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, durante una intervención pública.
Crédito: Joaquín Sarmiento / AFP / La Vanguardia.

