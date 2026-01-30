Los jóvenes que intentan desintoxicarse de los móviles: “Me pregunté si sería capaz de vivir desconectado”

viernes, enero 30, 2026

Cada vez más jóvenes cuestionan su relación con el teléfono móvil y buscan reducir su uso diario, en un intento por recuperar la concentración, el bienestar emocional y una vida menos dependiente de las pantallas.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Para una generación que creció conectada, la idea de alejarse del teléfono móvil puede parecer radical. Sin embargo, cada vez más jóvenes están intentando una “desintoxicación digital”, motivados por el cansancio mental, la ansiedad constante y la sensación de dependencia que generan las pantallas.

El fenómeno no implica necesariamente abandonar la tecnología, sino replantear su uso. Algunos jóvenes optan por apagar notificaciones, establecer horarios sin móvil o incluso pasar varios días completamente desconectados. En muchos casos, la pregunta inicial es simple pero reveladora: ¿sería capaz de vivir sin mi teléfono?

Especialistas advierten que el uso excesivo del móvil está asociado a problemas de concentración, trastornos del sueño, ansiedad y dificultades para sostener relaciones personales profundas. Las redes sociales, diseñadas para captar atención de forma permanente, refuerzan hábitos compulsivos difíciles de romper.

Los testimonios recogidos muestran experiencias diversas. Algunos jóvenes describen una sensación inicial de vacío o incomodidad, seguida de una mayor calma y atención al entorno. Otros reconocen que el intento fracasa, pero aun así les permite tomar conciencia del grado de dependencia.

La desintoxicación digital aparece así como un ejercicio de autoconocimiento más que como una renuncia definitiva. En un mundo hiperconectado, el desafío no es desconectarse por completo, sino recuperar el control sobre el tiempo, la atención y el bienestar personal.

Relevancia para Ecuador:

El debate interpela directamente a la juventud ecuatoriana, cada vez más expuesta a los efectos del uso intensivo de pantallas en su salud mental, su educación y su vida social.

Foto de portada: Cada vez más jóvenes reflexionan sobre su relación con el teléfono móvil y buscan reducir su uso diario.

Crédito: Imagen creada con IA para Dialoguemos.ec