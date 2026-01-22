La desconfianza hacia el otro se dispara: siete de cada 10 rechazan a quienes son diferentes

jueves, enero 22, 2026

Un estudio internacional revela un fuerte aumento de la desconfianza social: siete de cada diez personas expresan rechazo hacia quienes perciben como diferentes.

La desconfianza hacia “el otro” se ha convertido en un rasgo dominante de las sociedades contemporáneas. Según un reciente estudio internacional, siete de cada diez personas manifiestan rechazo o desconfianza hacia quienes consideran diferentes, ya sea por su origen, ideas, cultura o forma de vida.

El informe advierte que este fenómeno se ha intensificado en los últimos años, impulsado por la polarización política, la desinformación en redes sociales, las crisis económicas y los flujos migratorios. La percepción de amenaza, real o construida, ha erosionado los vínculos sociales y debilitado la cohesión comunitaria.

Expertos señalan que el miedo al cambio y la pérdida de referentes tradicionales alimentan actitudes excluyentes. En muchos países, estos sentimientos han sido capitalizados por discursos políticos que refuerzan la división y simplifican problemas complejos mediante la estigmatización de determinados grupos.

La investigación también muestra que la desconfianza no se limita a minorías visibles, sino que se extiende a instituciones, medios de comunicación y sistemas democráticos. Esta combinación genera un entorno propicio para el aislamiento social y el deterioro del diálogo público.

Frente a este escenario, los analistas subrayan la necesidad de políticas públicas orientadas a la inclusión, la educación cívica y el fortalecimiento del diálogo social. Sin estas herramientas, advierten, las sociedades corren el riesgo de profundizar fracturas difíciles de revertir.

Relevancia para Ecuador:

En un país diverso como Ecuador, el aumento de la desconfianza social representa un desafío clave para la convivencia democrática y el diálogo nacional.

Foto de portada: Gente diversa caminando por Times Square, en Nueva York.

Crédito: Alexander Spatari (Getty Images) / El País.