El error que muchos cometen al cargar el móvil y que le quita años de vida

Un hábito cotidiano al cargar el teléfono celular puede reducir de forma significativa la vida útil de la batería, afectando el rendimiento del dispositivo a largo plazo.

Cargar el teléfono móvil parece una tarea simple, pero un error muy común puede estar acortando la vida útil de la batería sin que los usuarios lo noten. Especialistas en tecnología advierten que mantener el dispositivo conectado al cargador durante períodos prolongados, incluso cuando ya alcanzó el 100 %, acelera el desgaste de la batería.

Las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de los smartphones actuales, funcionan mejor cuando se mantienen entre ciertos rangos de carga. Forzarlas constantemente al máximo genera estrés térmico y químico, lo que reduce su capacidad con el paso del tiempo.

Otro error frecuente es utilizar cargadores de baja calidad o no certificados. Estos accesorios pueden suministrar una corriente inestable, provocando sobrecalentamiento y daños internos. A ello se suma el hábito de usar el teléfono de manera intensiva mientras se está cargando, lo que incrementa la temperatura del equipo y agrava el deterioro de la batería.

Los expertos recomiendan desconectar el móvil antes de que alcance el 100 %, evitar dejarlo cargando durante toda la noche y utilizar siempre cargadores originales o certificados. También sugieren retirar fundas gruesas durante la carga para facilitar la disipación del calor.

Adoptar estos cuidados simples puede prolongar la vida útil del dispositivo y mejorar su rendimiento general, evitando gastos innecesarios en reparaciones o reemplazos prematuros.

Relevancia para Ecuador:

Con el alto uso de teléfonos móviles en Ecuador, aplicar estos consejos permite ahorrar dinero y reducir el impacto ambiental del reemplazo frecuente de dispositivos.

Foto de portada: Un teléfono móvil conectado al cargador durante largos períodos puede dañar su batería.

Crédito: Imagen creada con IA para Dialoguemos.ec