2025 fue el tercer año más cálido de la historia y acerca al planeta a un umbral crítico

viernes, enero 23, 2026

El año 2025 se posicionó como el tercer más cálido jamás registrado, confirmando una tendencia preocupante que acerca al planeta a límites climáticos considerados críticos por la comunidad científica.

Los registros climáticos globales confirman que 2025 fue el tercer año más cálido desde que existen mediciones sistemáticas, un dato que refuerza las advertencias sobre el acelerado calentamiento del planeta. El aumento sostenido de las temperaturas medias globales se aproxima peligrosamente al umbral de 1,5 grados Celsius respecto a los niveles preindustriales, señalado por científicos como un punto de no retorno para múltiples ecosistemas.

Este fenómeno ha intensificado eventos extremos como olas de calor, sequías prolongadas, incendios forestales y lluvias torrenciales, con impactos directos sobre la seguridad alimentaria, la disponibilidad de agua y la estabilidad social en diversas regiones del mundo.

Especialistas subrayan que el calentamiento no es un hecho aislado, sino el resultado acumulado de emisiones de gases de efecto invernadero, deforestación y modelos de producción insostenibles. A pesar de los compromisos internacionales, los avances para reducir las emisiones siguen siendo insuficientes frente a la magnitud del desafío.

El informe sobre 2025 refuerza la urgencia de adoptar medidas más ambiciosas de mitigación y adaptación, tanto a nivel global como local. La ciencia advierte que cada décima de grado adicional incrementa los riesgos y los costos económicos y humanos.

Relevancia para Ecuador:

Para Ecuador, altamente vulnerable al cambio climático, estos datos refuerzan la necesidad de políticas ambientales firmes que protejan ecosistemas clave y fortalezcan la resiliencia frente a fenómenos extremos.

Foto de portada: Suelo agrietado por la sequía extrema, una de las manifestaciones visibles del aumento sostenido de la temperatura global.

Crédito: Foto referencial / Archivo Dialoguemos.ecDELK