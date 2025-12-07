Los niños y las nuevas tecnologías: del entusiasmo a la desilusión

domingo, diciembre 7, 2025

Un reciente estudio revela que la relación entre los niños y la tecnología está pasando del entusiasmo inicial a sentimientos de frustración, ansiedad y agotamiento.

Tiempo de lectura: 2 minutos

La expansión acelerada de los dispositivos digitales en la vida cotidiana de los niños ha provocado un cambio profundo en su relación con la tecnología. Lo que hace pocos años se presentaba como una herramienta prometedora para el aprendizaje, el entretenimiento y la creatividad, hoy genera señales de alerta entre padres, docentes y expertos en desarrollo infantil. Un reportaje reciente del New York Times muestra que muchos niños experimentan una creciente sensación de desilusión, agotamiento y desconexión emocional debido al uso intensivo de pantallas.

En numerosas escuelas, la integración de tabletas y laptops buscaba modernizar la educación; sin embargo, los maestros reportan un efecto contrario al esperado: pérdida de concentración, disminución del interés académico y dificultades para mantener la atención en tareas que exigen pensamiento profundo. A esto se suma que, en casa, muchos niños pasan horas frente a juegos, redes sociales o videos, lo que genera una constante estimulación que termina agotándolos.

Los psicólogos consultados señalan que la tecnología no es “mala” por sí misma, pero su uso excesivo está generando una especie de “fatiga digital infantil”, caracterizada por irritabilidad, problemas de sueño y una menor tolerancia a la frustración. La transición desde el entusiasmo inicial hacia la desilusión se explica por el impacto emocional de la sobreexposición, sumado a la falta de rutinas equilibradas.

Los padres, por su parte, reconocen la dificultad de establecer límites claros, mientras que los niños describen una mezcla de dependencia y cansancio. La evidencia sugiere la necesidad urgente de repensar el uso de la tecnología, equilibrando sus beneficios con prácticas que protejan el bienestar emocional.

Relevancia para Ecuador

El debate refleja un desafío que también afecta a escuelas y familias ecuatorianas. Con el aumento de dispositivos en aulas y hogares, el país enfrenta la oportunidad —y la responsabilidad— de diseñar políticas que garanticen un uso más saludable de la tecnología infantil.

Foto de portada: Un niño muestra señales de cansancio mientras utiliza su laptop para actividades escolares.

Crédito: Istockphoto.