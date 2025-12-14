La revista TIME nombra “Persona del Año” a los arquitectos de la inteligencia artificial

domingo, diciembre 14, 2025

La revista TIME eligió como “Persona del Año” a los principales arquitectos de la inteligencia artificial, en reconocimiento al impacto transformador que esta tecnología ha tenido en la economía, la política, la cultura y la vida cotidiana a escala global.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La prestigiosa revista TIME anunció que su distinción de “Persona del Año” 2025 recae en los llamados “arquitectos de la inteligencia artificial”, una denominación colectiva que engloba a científicos, ingenieros y líderes tecnológicos responsables del desarrollo y expansión de los sistemas de IA que hoy influyen de manera decisiva en el mundo.

Según explicó la publicación, la elección responde al papel central que la inteligencia artificial ha adquirido en múltiples ámbitos, desde la productividad empresarial y la investigación científica hasta la educación, la comunicación y la toma de decisiones públicas. TIME subraya que, por primera vez en décadas, una tecnología emergente está redefiniendo simultáneamente el trabajo humano, la creatividad y el poder económico global.

La revista destaca que herramientas basadas en IA generativa ya son utilizadas por millones de personas para redactar textos, analizar datos, crear imágenes, programar software y optimizar procesos industriales. Al mismo tiempo, advierte sobre los dilemas éticos, regulatorios y sociales que acompañan esta revolución, como la concentración de poder tecnológico, el impacto en el empleo y la necesidad de marcos legales claros.

En su análisis, TIME señala que los “arquitectos de la IA” no constituyen un grupo homogéneo, sino una red global de innovadores cuyas decisiones están moldeando el futuro inmediato. La publicación remarca que el desafío ahora es garantizar que el desarrollo de estas tecnologías beneficie al conjunto de la sociedad y no solo a unos pocos actores.

Relevancia para Ecuador:

El reconocimiento de la IA como fuerza transformadora global interpela también a Ecuador, que enfrenta el reto de incorporar estas tecnologías en educación, productividad y servicios públicos, sin profundizar brechas sociales ni tecnológicas.

Foto de portada: Ilustración referencial sobre inteligencia artificial y sistemas algorítmicos avanzados.

Crédito: Imagen generada con IA para dialoguemos.ec