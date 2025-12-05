Fiestas de Quito: una celebración que late en el corazón de los quiteños

viernes, diciembre 5, 2025

Cada diciembre, Quito revive la alegría de su fundación con fiestas que mezclan historia, música, tradiciones populares y un profundo orgullo capitalino. Más que una celebración, es una identidad compartida por generaciones.

Tiempo de lectura: 2 minutos

Las Fiestas de Quito, celebradas cada año alrededor del 6 de diciembre, son mucho más que una fecha en el calendario: son un abrazo colectivo, un estallido de memoria y alegría que une a generaciones enteras. Conmemoran la fundación española de la ciudad en 1534, pero con el tiempo se han convertido en una fiesta profundamente mestiza, cultural y popular, moldeada por el espíritu cálido y festivo de los quiteños.

Durante una semana, la capital se transforma. Las calles se llenan de colores, risas y música; los barrios se organizan para vivir sus celebraciones propias; y los parques reviven con conciertos masivos que convocan a miles de personas. Cada año desfilan artistas nacionales e internacionales, fusionando lo moderno y lo tradicional en una fiesta que es, ante todo, un homenaje a la ciudad.

Uno de los símbolos más queridos son las chivas quiteñas, esos buses festivos que recorren la ciudad con banda, canelazo y un contagioso espíritu de comunidad. Otro ícono infaltable es el tradicional juego del 40, que convierte a Quito en sede del “Campeonato Mundial de 40”, reuniendo a expertos, aficionados y familias enteras alrededor de este juego de naipes que forma parte esencial de la identidad local.

Las fiestas también acogen desfiles estudiantiles, festivales de humor, retretas en plazas emblemáticas y una inmensa oferta de actividades culturales en teatros, museos y bulevares. La elección de la Reina de Quito sigue siendo para muchos un símbolo de representación, solidaridad y servicio.

Para los más nostálgicos, diciembre trae también el recuerdo de la época taurina, cuando la Feria Jesús del Gran Poder era el epicentro de la fiesta. Aunque aquella tradición quedó atrás, forma parte de la memoria emocional de la ciudad y de una etapa que marcó profundamente a varias generaciones.

Las Fiestas de Quito son, en definitiva, una celebración del orgullo capitalino: una mezcla de historia, identidad y alegría que cada año renueva el espíritu de quienes viven, aman y recuerdan a la Carita de Dios.

Relevancia para Ecuador:

Quito es un referente cultural del país, y sus fiestas impulsan la economía, el turismo y el sentido de pertenencia. Mantener vivas sus tradiciones fortalece la identidad nacional y proyecta al Ecuador como un destino vibrante y diverso.

Imagen de portada: Decoración festiva por las Fiestas de Quito.

Crédito: Quito Informa