EE.UU. quiere ver las redes sociales de los turistas antes de permitirles entrar

Redacción
viernes, diciembre 12, 2025
Estados Unidos debate nuevas medidas migratorias que incluirían revisar la actividad en redes sociales de los viajeros antes de autorizar su ingreso, una iniciativa que despierta preocupaciones sobre privacidad y criterios de evaluación.
Estados Unidos analiza un cambio profundo en sus protocolos migratorios: solicitar a los turistas información detallada sobre sus redes sociales antes de permitir su entrada al país. La propuesta, impulsada por sectores de seguridad nacional, pretende identificar posibles riesgos mediante el análisis de publicaciones, interacciones y comportamientos en línea de los solicitantes de visa o ingreso temporal.

 

De acuerdo con fuentes oficiales citadas por medios estadounidenses, la medida busca reforzar la detección de amenazas en un contexto global marcado por el aumento de la desinformación, la radicalización digital y el uso de plataformas sociales para actividades ilícitas. Sin embargo, especialistas en derechos digitales advierten que la política podría abrir la puerta a criterios subjetivos, afectar la libertad de expresión y generar discriminación basada en opiniones políticas, culturales o religiosas.

 

Organizaciones de defensa de la privacidad han alertado, además, sobre los riesgos de recopilar y almacenar grandes volúmenes de datos personales, lo que podría exponer a los viajeros a vulneraciones o mal uso de la información. También se cuestiona la capacidad del gobierno estadounidense para evaluar de manera justa y consistente el contenido de cuentas que, en muchos casos, no reflejan la vida real de las personas.

 

El debate continúa abierto, mientras aeropuertos y consulados observan con cautela la posible implementación de esta medida, que podría modificar sustancialmente la experiencia de viaje hacia Estados Unidos y generar tensiones diplomáticas con países cuyos ciudadanos se vean afectados.

 

Relevancia para Ecuador:

De aplicarse, la medida impactaría directamente a miles de ecuatorianos que viajan cada año a EE.UU. por turismo, estudio o visitas familiares, introduciendo nuevos requisitos y posibles demoras en los procesos de ingreso.

 

Foto de portada: Pasajeros hacen fila en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta (EE.UU.).
Crédito: Erik S. Lesser / EFE / La Vanguardia

