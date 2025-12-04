Ecuador se consolida como uno de los mejores países para visitar, según National Geographic y Ceoworld

jueves, diciembre 4, 2025

Dos prestigiosas publicaciones internacionales incluyeron a Ecuador entre los mejores destinos del mundo para visitar en 2026, destacando su biodiversidad, cultura y experiencias únicas.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Ecuador continúa posicionándose como uno de los destinos turísticos más atractivos del planeta. Las revistas National Geographic y Ceoworld incluyeron al país en sus listas de los mejores lugares para viajar en 2026, reconociendo su riqueza natural, su diversidad cultural y la calidad de sus experiencias turísticas.

National Geographic resaltó especialmente la variedad de ecosistemas que ofrece el territorio ecuatoriano en tan solo unas pocas horas de viaje, desde montañas andinas y volcanes imponentes hasta playas del Pacífico, selvas amazónicas y la extraordinaria vida salvaje de las islas Galápagos. El medio subrayó además el creciente interés por el turismo sostenible y comunitario, que ha permitido integrar a poblaciones locales y proteger áreas naturales.

Por su parte, la revista internacional Ceoworld ubicó a Ecuador entre los países más recomendados del próximo año, valorando su seguridad relativa en comparación con otros destinos de la región, la mejora en infraestructura turística y la autenticidad de sus atractivos. La publicación mencionó al país como un lugar ideal para viajeros que buscan experiencias intensas, contacto con la naturaleza, gastronomía diversa y cultura viva.

Las autoridades del sector celebraron estas menciones, destacando que la visibilidad internacional contribuye al incremento de visitantes y a la consolidación del turismo como uno de los motores económicos más relevantes para el país. El reconocimiento también impulsa programas de conservación, inversiones en destinos emergentes y la ampliación de rutas aéreas.

El Nevado Antisana, los Andes, la Amazonía y los paisajes costeros figuran entre los destinos más fotografiados y recomendados para 2025.

Relevancia para Ecuador:

Estas distinciones refuerzan la imagen del país en el mercado internacional, atraen nuevos flujos de visitantes y generan oportunidades para el desarrollo económico, especialmente en comunidades vinculadas al ecoturismo.

Foto de portada: Nevado Antisana.

Crédito: Archivo de Dialoguemos.ec