Asamblea aprobó el presupuesto del Estado para 2026 con un total de USD 46.255 millones

La Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado para 2026, que asciende a USD 46.255 millones, en medio de un debate marcado por tensiones políticas y cuestionamientos a las proyecciones económicas del Gobierno de Daniel Noboa.

La Asamblea Nacional aprobó el Presupuesto General del Estado (PGE) para 2026, que alcanza los USD 46.255 millones. La votación se dio tras una sesión extensa, en la que las diferentes bancadas expresaron reservas sobre las fuentes de financiamiento previstas por el Ejecutivo y la sostenibilidad del gasto público.

El Gobierno de Daniel Noboa destacó que el presupuesto prioriza las áreas sociales: seguridad interna, educación y salud, además de fortalecer la inversión en infraestructura estratégica. Según el Ministerio de Economía y Finanzas, el plan presupuestario está diseñado para sostener la recuperación económica, incrementar la eficiencia del gasto y afrontar las tensiones fiscales heredadas.

Sin embargo, algunos legisladores señalaron que el déficit fiscal sigue siendo un punto crítico y cuestionaron la proyección de ingresos petroleros y tributarios, calificándolas de “optimistas”. Otros sectores criticaron lo que consideran un incremento insuficiente para el sistema de seguridad social y la falta de claridad sobre los recursos destinados a gobiernos locales.

Pese a las discrepancias, el bloque oficialista y sus aliados resaltaron que el presupuesto permitirá “mantener la estabilidad económica y financiar programas prioritarios”. La aprobación se concretó en un ambiente de tensiones políticas, pero con una mayoría suficiente que garantizó su paso al Registro Oficial.

La discusión también dejó abierta la puerta para futuros ajustes, dependiendo del comportamiento de la economía en 2025 y del impacto de factores externos como los precios internacionales del petróleo.

Relevancia para Ecuador

El presupuesto aprobado determinará el rumbo de la política económica y social del país en 2026. Su implementación será clave en áreas sensibles como seguridad, salud y reactivación productiva, especialmente en un contexto marcado por demandas ciudadanas crecientes y desafíos fiscales persistentes.

