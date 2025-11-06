Si acosan a una presidenta, ¿qué pasa con las demás mujeres?

Participa en el Diálogo Nacional
Durante un acto público, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum fue acosada por un hombre que se acercó de forma inapropiada, generando una ola de indignación en México y otros países. Sheinbaum, quien ha hecho de la igualdad y la seguridad de las mujeres una bandera de su gestión, denunció el hecho públicamente: “Si se lo hacen a una presidenta, ¿qué pasará con las demás mujeres?”.
El incidente expone una realidad alarmante: el acoso y la violencia contra las mujeres siguen presentes incluso en los más altos niveles de poder. La política, los medios y los espacios públicos reproducen actitudes machistas que dificultan el ejercicio pleno de los derechos femeninos. En América Latina, miles de mujeres enfrentan acoso cotidiano en el trabajo, en la calle y en las redes sociales, muchas veces sin recibir apoyo ni justicia.
Casos como el de Sheinbaum muestran que la violencia simbólica y física contra las mujeres no distingue rangos ni cargos. Lo que debería ser una sociedad más igualitaria se revela aún marcada por la impunidad y el prejuicio. De ahí la importancia de políticas regionales que promuevan la educación con enfoque de género, el respeto y la sanción efectiva a los agresores.
Relevancia para Ecuador:
El caso interpela directamente a nuestra sociedad. En Ecuador, la violencia y el acoso contra las mujeres persisten en múltiples ámbitos, pese a los avances normativos. La pregunta de Sheinbaum resuena también aquí: ¿cómo proteger a todas las mujeres, si ni las más poderosas están a salvo?
Foto de portada: La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, durante el acto público en el que fue víctima de acoso, hecho que generó rechazo y abrió un debate regional sobre la violencia hacia las mujeres.
Crédito: El País
