Quito, una ciudad donde invertir en vivienda cuesta la mitad que en otras capitales latinoamericanas

Redacción
jueves, noviembre 13, 2025
El precio promedio de las viviendas en Quito es uno de los más bajos de la región, lo que convierte a la capital ecuatoriana en un destino atractivo para la inversión inmobiliaria frente a ciudades como Bogotá, Buenos Aires o Lima.
Un reciente estudio regional comparativo muestra que invertir en vivienda en Quito puede costar hasta un 50% menos que en las principales capitales latinoamericanas. Mientras el metro cuadrado en Santiago de Chile o Buenos Aires supera los 2.000 dólares, en la capital ecuatoriana el promedio se ubica entre 800 y 1.000 dólares, dependiendo del sector y el tipo de inmueble.

Expertos del sector inmobiliario explican que este fenómeno responde a una combinación de factores: un mercado interno moderado, la estabilidad en los costos de construcción y un menor nivel de especulación urbana. Además, la oferta de proyectos nuevos en zonas como el norte y los valles de Quito ha contribuido a mantener los precios competitivos, con un estándar arquitectónico cada vez más moderno y sostenible.

La brecha de precios también refleja la diferencia en el poder adquisitivo de los hogares y la escala de desarrollo urbano de cada país. Sin embargo, para los inversores nacionales y extranjeros, la ecuación es favorable: en Quito se puede adquirir una propiedad moderna por el costo de un apartamento medio en otras grandes ciudades del continente.

Relevancia para Ecuador:
El sector inmobiliario sigue siendo un indicador importante de estabilidad económica. La competitividad del mercado quiteño puede impulsar nuevas inversiones y generar empleo en la construcción y los servicios asociados.

