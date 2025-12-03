Quito desplaza a Guayaquil como la ciudad que más aporta a la economía del país

miércoles, diciembre 3, 2025

Un nuevo informe económico posiciona a Quito como la ciudad con mayor aporte al PIB nacional, desplazando a Guayaquil después de décadas de liderazgo. El cambio refleja transformaciones profundas en los sectores productivos y en el dinamismo urbano del país.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Quito se consolidó como la ciudad que más contribuye a la economía ecuatoriana, superando por primera vez en años a Guayaquil, según un reciente análisis publicado por La República. Este resultado marca un cambio relevante en la dinámica económica del país, donde tradicionalmente Guayaquil había sido considerada el principal motor productivo y comercial.

El estudio señala que Quito ha experimentado un crecimiento sostenido en sectores como servicios financieros, tecnología, construcción, turismo corporativo y actividades vinculadas a la administración pública. La estabilidad institucional, el incremento de inversiones privadas y la expansión de zonas empresariales han generado un impacto directo en la actividad económica.

A su vez, la capital concentra una parte importante del consumo interno y del empleo formal, factores que se reflejan en su creciente contribución al PIB. La llegada de nuevas multinacionales, la consolidación del sector inmobiliario y el dinamismo en industrias creativas también han sumado impulso a su expansión.

Mientras tanto, Guayaquil enfrenta retos estructurales derivados de la inseguridad, la desaceleración comercial y los efectos de la violencia organizada en sectores productivos. Aunque sigue siendo un centro logístico y portuario fundamental, diversas variables han limitado su capacidad de crecimiento en los últimos años.

Para los expertos, el reposicionamiento de Quito no implica un declive definitivo de Guayaquil, pero sí un llamado a fortalecer su competitividad, mejorar la seguridad y estimular sectores emergentes.

Relevancia para Ecuador:

El cambio de liderazgo económico entre Quito y Guayaquil redefine estrategias nacionales de inversión, planificación urbana y competitividad regional. Además, abre nuevos debates sobre diversificación, descentralización y políticas de seguridad económica.

Foto de portada: Panorámica del norte de Quito, actual ciudad con mayor aporte económico del país al PIB.

Crédito: iStockPhoto.