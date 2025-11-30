Quito Fashion Week 2025 reúne a más de 50 diseñadores en una edición vibrante y en expansión

Participa en el Diálogo Nacional
La Quito Fashion Week 2025 avanza con fuerza y demuestra por qué es uno de los encuentros más influyentes de la moda en el país. En esta edición, más de 50 diseñadores —entre nacionales e internacionales— presentan colecciones que destacan por su innovación, técnica y narrativa visual.
Los desfiles han mostrado propuestas que fusionan tradición y contemporaneidad, incorporando materiales sostenibles, reinterpretaciones culturales y apuestas experimentales. A la par, la pasarela sirve como plataforma para nuevos talentos que encuentran en el evento un espacio clave para visibilizar su trabajo y conectar con la industria.
La programación incluye conversatorios, charlas y capacitaciones que abordan temas como moda sostenible, economía creativa, tendencias globales, procesos artesanales y nuevas tecnologías aplicadas al diseño. Esta diversidad de actividades ha enriquecido la experiencia de asistentes, profesionales y estudiantes.
A diferencia de otros años, la edición 2025 se caracteriza por una mayor presencia internacional. Diseñadores de Colombia, Perú, México y España participan con colecciones especialmente preparadas para Quito. El público, por su parte, ha respondido con alta asistencia y una notable interacción en redes.
Más que desfiles, la Quito Fashion Week es un punto de encuentro entre arte, cultura, textiles, identidad y visión global. Un escenario vibrante donde Ecuador se proyecta al mundo con talento y creatividad.
Relevancia para Ecuador
El fortalecimiento de la moda nacional impulsa industrias creativas, turismo, empleo especializado y la consolidación de Quito como centro cultural y artístico en la región.
