Quito Fashion Week 2025 reúne a más de 50 diseñadores en una edición vibrante y en expansión

La Quito Fashion Week 2025 se desarrolla con desfiles, presentaciones y actividades formativas que reúnen a diseñadores nacionales e internacionales. El evento consolida a la capital ecuatoriana como un referente creativo en la región.

La Quito Fashion Week 2025 avanza con fuerza y demuestra por qué es uno de los encuentros más influyentes de la moda en el país. En esta edición, más de 50 diseñadores —entre nacionales e internacionales— presentan colecciones que destacan por su innovación, técnica y narrativa visual.

Los desfiles han mostrado propuestas que fusionan tradición y contemporaneidad, incorporando materiales sostenibles, reinterpretaciones culturales y apuestas experimentales. A la par, la pasarela sirve como plataforma para nuevos talentos que encuentran en el evento un espacio clave para visibilizar su trabajo y conectar con la industria.

La programación incluye conversatorios, charlas y capacitaciones que abordan temas como moda sostenible, economía creativa, tendencias globales, procesos artesanales y nuevas tecnologías aplicadas al diseño. Esta diversidad de actividades ha enriquecido la experiencia de asistentes, profesionales y estudiantes.

A diferencia de otros años, la edición 2025 se caracteriza por una mayor presencia internacional. Diseñadores de Colombia, Perú, México y España participan con colecciones especialmente preparadas para Quito. El público, por su parte, ha respondido con alta asistencia y una notable interacción en redes.

Más que desfiles, la Quito Fashion Week es un punto de encuentro entre arte, cultura, textiles, identidad y visión global. Un escenario vibrante donde Ecuador se proyecta al mundo con talento y creatividad.

Relevancia para Ecuador

El fortalecimiento de la moda nacional impulsa industrias creativas, turismo, empleo especializado y la consolidación de Quito como centro cultural y artístico en la región.

Foto de portada: El Quito Fashion Week 2025 reúne a más de 50 diseñadores nacionales e internacionales.

Crédito: @maladgoyes / La Hora