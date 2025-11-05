LOADING

Latinoamérica y la diáspora venezolana están a favor de una intervención militar de EE. UU. en Venezuela

Redacción
miércoles, noviembre 5, 2025
Una encuesta regional de Atlas Intel revela un creciente respaldo entre latinoamericanos y venezolanos en el exterior a una posible intervención militar estadounidense en Venezuela, motivado por el hartazgo ante la crisis política y económica que vive el país caribeño.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

De acuerdo con el estudio de Atlas Intel, realizado en más de diez países de América Latina, el 57 % de los encuestados —incluidos venezolanos residentes en el extranjero— se mostró a favor de una intervención militar de Estados Unidos para poner fin al régimen de Nicolás Maduro. El sondeo refleja un cambio notable en la percepción pública, ya que hace apenas dos años la mayoría rechazaba cualquier acción extranjera armada en la región.

 

Los analistas atribuyen este giro a la profundización de la crisis humanitaria, la migración masiva y la desconfianza hacia los procesos electorales en Venezuela. En el caso de la diáspora, el apoyo supera el 70 %, impulsado por el deseo de retorno y la falta de credibilidad en una transición democrática interna.

Mientras tanto, Washington mantiene sanciones económicas y diplomáticas, pero no ha considerado formalmente una intervención militar. Sin embargo, el discurso de algunos líderes republicanos —como Donald Trump— mantiene viva la idea de una “acción definitiva” contra el gobierno de Maduro, generando tensiones geopolíticas con aliados latinoamericanos que abogan por una salida negociada.

Relevancia para Ecuador:
La posición regional frente a la crisis venezolana impacta directamente en Ecuador, país que ha recibido a más de medio millón de migrantes venezolanos. Un eventual endurecimiento del conflicto podría aumentar los flujos migratorios y la presión sobre los sistemas sociales y laborales ecuatorianos, además de reavivar el debate regional sobre soberanía y derechos humanos.

Ilustración de portada: Composición gráfica basada en imágenes de archivo oficiales y fotografías de prensa internacional.
Crédito: El Tiempo / Atlas Intel

