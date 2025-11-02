Así es cómo la inteligencia artificial mejora la atención de los pacientes con ictus

domingo, noviembre 2, 2025

Con motivo del Día Mundial del Ictus, Philips reafirma su compromiso con la innovación tecnológica para detectar y tratar esta enfermedad a tiempo, utilizando inteligencia artificial para salvar vidas.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

La inteligencia artificial (IA) se está consolidando como una herramienta clave para mejorar la atención a los pacientes con ictus, una de las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo. Con motivo del Día Mundial del Ictus, la empresa Philips destacó los avances que permiten a los médicos diagnosticar más rápido y tomar decisiones críticas en minutos gracias al análisis automatizado de imágenes cerebrales.

Los nuevos sistemas basados en IA integran datos de resonancias, tomografías y expedientes médicos, generando alertas tempranas y proponiendo rutas terapéuticas personalizadas. Esta tecnología ayuda a reducir los tiempos entre el diagnóstico y el tratamiento, un factor vital en el pronóstico del paciente, ya que cada minuto puede significar la diferencia entre una recuperación plena o un daño cerebral irreversible.

Philips también impulsa la colaboración entre hospitales, universidades y empresas de tecnología para extender el uso de estas soluciones en América Latina. La compañía resalta que la IA no reemplaza a los médicos, sino que amplifica su capacidad para salvar vidas y optimizar recursos.

Relevancia para Ecuador:

En Ecuador, el ictus representa una de las cinco principales causas de muerte. La adopción de tecnologías médicas con IA puede marcar un cambio profundo en el sistema de salud, especialmente en hospitales públicos donde el acceso rápido al diagnóstico sigue siendo limitado.

Foto de portada: Médico analiza una tomografía cerebral mediante un sistema de inteligencia artificial.

Crédito: Philips Healthcare / Cortesía