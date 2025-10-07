OPEP aumenta producción de petróleo

martes, octubre 7, 2025

La OPEP+ decidió incrementar en 137.000 barriles diarios su producción de petróleo a partir de noviembre, buscando estabilizar el mercado energético internacional.

En su más reciente reunión, la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) anunció que a partir de noviembre aumentará su producción en 137.000 barriles diarios. Esta decisión responde a la necesidad de moderar los precios internacionales del crudo en un contexto de alta volatilidad global.

El anuncio se produce en medio de tensiones geopolíticas y económicas. Por un lado, algunos países productores enfrentan presiones fiscales que los obligan a aumentar ingresos. Por otro, los grandes consumidores demandan más suministro para evitar que los precios de la energía golpeen la recuperación económica.

La medida de la OPEP+ podría tener un impacto inmediato en la estabilización de los precios, aunque los analistas advierten que su efecto dependerá también de factores externos como los conflictos en Medio Oriente y la evolución de la economía global.

La decisión de aumentar la producción, aunque moderada, marca un cambio respecto a la política de recortes que la OPEP+ aplicó durante los últimos meses para sostener el precio del barril. Ahora, con una producción mayor, se espera un alivio relativo en los mercados.

Relevancia para Ecuador

Ecuador, como exportador de petróleo, sigue de cerca las decisiones de la OPEP+. Un aumento en la producción mundial puede influir en el precio del crudo ecuatoriano, afectando tanto los ingresos fiscales como la balanza comercial. El anuncio es clave para la planificación económica del país.

Imagen de portada: Pozos petroleros en producción, en un contexto de aumento de la oferta mundial decidido por la OPEP+.

Crédito: Imagen generada digitalmente / estilo fotográfico.