María José Pinto: “Vamos a quedarnos en Imbabura hasta que deje de estar secuestrada”

miércoles, octubre 15, 2025

La vicepresidenta de la República, María José Pinto, lideró un recorrido por la provincia de Imbabura junto a mandos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Afirmó que el Gobierno no se retirará hasta que la provincia recupere completamente la tranquilidad.

La vicepresidenta María José Pinto llegó este fin de semana la provincia de Imbabura, donde se han reportado hechos violentos vinculados con el crimen organizado. Durante su recorrido, estuvo acompañada de autoridades locales, altos mandos militares y policiales, quienes reforzaron la presencia del Estado en los sectores más afectados.

Pinto fue enfática al señalar que el Gobierno permanecerá en el territorio “hasta que Imbabura deje de estar secuestrada por la violencia”. Recalcó que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad ciudadana y que su presencia no será simbólica, sino sostenida.

“Vamos a quedarnos aquí todo el tiempo que sea necesario. No descansaremos hasta que las familias puedan vivir sin miedo”, declaró la Vicepresidenta, quien supervisó también la entrega de ayuda humanitaria a comunidades afectadas por los recientes enfrentamientos.

El operativo forma parte de una estrategia nacional que combina acciones de seguridad con atención social, especialmente en las provincias del norte del país, donde el Gobierno busca recuperar la confianza ciudadana.

Relevancia para Ecuador:

La participación directa de la vicepresidenta María José Pinto en los operativos en Imbabura refleja la prioridad que el Gobierno otorga al restablecimiento del orden y la paz. Su presencia envía un mensaje de autoridad y compromiso en la lucha contra quienes quieren desestabilizar el país, y refuerza el liderazgo del Ejecutivo en el control territorial.

Foto de portada: La vicepresidenta María José Pinto recorrió Imbabura junto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, supervisando la entrega de ayuda a las comunidades afectadas.

Crédito: Vicepresidencia de la República del Ecuador