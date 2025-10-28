Los “patrones oscuros” de internet y cómo manipulan a los usuarios

martes, octubre 28, 2025

Estudios recientes revelan cómo los “patrones oscuros” del diseño web manipulan a los usuarios para aceptar condiciones, compartir datos o comprar productos que no necesitan.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Los llamados “patrones oscuros” o dark patterns son estrategias de diseño digital creadas para inducir decisiones favorables a las empresas, aunque vayan en contra de los intereses del usuario. Estos mecanismos están presentes en sitios web, redes sociales y aplicaciones de compras, y utilizan técnicas psicológicas para captar atención, generar urgencia o provocar sensación de culpa.

Entre los ejemplos más comunes se encuentran los botones confusos para cancelar suscripciones, la imposibilidad de rechazar cookies con un solo clic, o los mensajes que hacen sentir al usuario “culpable” si no comparte sus datos personales.

Expertos advierten que estos métodos se aprovechan de la fatiga informativa y la falta de tiempo de los consumidores. La Unión Europea y la ONU han empezado a regular estas prácticas, que podrían considerarse una forma de manipulación digital.

El auge de la inteligencia artificial ha agravado el problema, pues permite personalizar los mensajes y aumentar su eficacia. Las autoridades recomiendan leer cuidadosamente las condiciones y exigir mayor transparencia en las plataformas.

Relevancia para Ecuador:

El tema cobra importancia ante el creciente uso del comercio electrónico y los servicios digitales en el país. Una regulación clara podría proteger a los usuarios ecuatorianos frente a la manipulación digital y fomentar una cultura de consumo responsable en línea.

Fotografía de portada: Los “patrones oscuros” utilizan el diseño digital para influir en las decisiones del usuario.

Crédito de la foto: Shutterstock.