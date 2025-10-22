Hasta nunca, Windows 10: el sistema operativo de Microsoft llegó a su fin

miércoles, octubre 22, 2025

Microsoft confirmó el fin del soporte oficial para Windows 10. La medida obliga a los usuarios a actualizar sus equipos o enfrentar riesgos de seguridad y pérdida de compatibilidad.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Después de casi una década de funcionamiento, Microsoft anunció oficialmente el fin del soporte técnico para Windows 10. Desde el 14 de octubre de 2025, el sistema operativo dejó de recibir actualizaciones de seguridad, lo que expone a los equipos a posibles vulnerabilidades y ataques informáticos.

El fin del ciclo de vida de Windows 10 marca el cierre de una era: fue uno de los sistemas más estables y populares, utilizado por millones de usuarios y empresas en todo el mundo. Microsoft busca concentrar ahora sus esfuerzos en la expansión de Windows 11 y en su próxima generación de sistemas, que incorporarán inteligencia artificial de forma integrada.

Expertos recomiendan a los usuarios realizar una copia de seguridad de su información y actualizar sus dispositivos antes de la fecha límite. Quienes cuenten con computadoras antiguas deberán evaluar opciones como la instalación de sistemas alternativos o la compra de nuevos equipos compatibles.

Aunque la transición puede ser compleja para muchos, el cambio responde a la necesidad de garantizar entornos más seguros y compatibles con los avances tecnológicos actuales.

Relevancia para Ecuador:

Miles de empresas, instituciones educativas y usuarios particulares en Ecuador aún operan con Windows 10. La migración tecnológica será un desafío importante para la seguridad informática y la modernización digital del país.

Foto de portada: Microsoft anunció el fin del soporte para Windows 10, lo que obliga a los usuarios a actualizar sus equipos.

Crédito fotográfico: El Colombiano / Getty Images