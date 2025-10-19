Despedir cuesta más que contratar

domingo, octubre 19, 2025

El Banco Mundial alerta que Ecuador es el país de América Latina con los costos más altos de despido laboral, un factor que desincentiva la inversión y frena la generación de empleo formal.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

De acuerdo con el más reciente informe del Banco Mundial, Ecuador encabeza el listado regional de países donde los costos de despido superan los beneficios de contratación.

El estudio revela que las leyes laborales ecuatorianas son de las más rígidas de América Latina, y que los pagos de liquidación, indemnización y bonificaciones elevan significativamente el costo final para las empresas. En promedio, despedir a un trabajador en Ecuador puede costar el equivalente a 18 salarios mensuales, cifra que triplica la media regional.

Esta situación, advierten los analistas, desincentiva la creación de empleo formal y limita la capacidad del sector privado para absorber mano de obra joven o reintegrar a personas desempleadas. Además, los altos costos de despido fomentan la informalidad, ya que muchas empresas optan por contratos temporales o subcontratación para evitar riesgos.

El Banco Mundial recomienda revisar la legislación laboral, promover esquemas de flexibilidad y proteger los derechos de los trabajadores sin afectar la competitividad. Sectores empresariales coinciden en la necesidad de un pacto nacional que modernice las relaciones laborales y promueva la productividad.

Relevancia para Ecuador:

El país enfrenta el dilema de equilibrar la protección del trabajador con la necesidad de dinamizar la economía. Sin una reforma laboral moderna, será difícil atraer inversión, reducir la informalidad y generar empleo sostenible.

Imagen de portada: Balanza simbólica con billetes y documentos de liquidación laboral, sobre fondo con tonos del tricolor ecuatoriano. Representa el alto costo y la rigidez del marco laboral nacional.

Crédito: Imagen generada por IA – GPT‑5, estilo editorial económico.