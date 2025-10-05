Cinco venezolanos y tres colombianos entre los 102 detenidos en el paro

domingo, octubre 5, 2025

Durante las recientes manifestaciones, 102 personas fueron detenidas en el Ecuador. Entre ellas se identificaron a cinco ciudadanos venezolanos y tres colombianos, lo que ha generado debate sobre la participación de extranjeros en las protestas.

El Ministerio de Gobierno informó que un total de 102 personas fueron detenidas durante los disturbios registrados en las jornadas de paro nacional. Entre los aprehendidos se encuentran cinco venezolanos y tres colombianos, señalados por las autoridades como participantes activos en bloqueos y enfrentamientos con la policía.

El anuncio generó una inmediata reacción pública. Algunos sectores cuestionan que extranjeros se involucren en conflictos internos, mientras organizaciones de derechos humanos piden cautela para evitar discursos xenófobos que criminalicen a comunidades migrantes.

Según el reporte oficial, los detenidos serán procesados conforme a la ley ecuatoriana. Entre los cargos constan alteración del orden público, destrucción de bienes y resistencia a la autoridad. Autoridades migratorias también evalúan sanciones adicionales, incluidas deportaciones.

El tema ha reabierto el debate sobre el impacto de la migración en la conflictividad social del Ecuador. Analistas coinciden en que si bien hay casos individuales de participación en delitos, no se debe generalizar ni responsabilizar a toda la población migrante.

Relevancia para Ecuador:

La noticia pone en primer plano el doble desafío que enfrenta el país: garantizar la seguridad y el orden durante las protestas, y al mismo tiempo preservar el respeto a los derechos de los migrantes, que constituyen una parte creciente de la población ecuatoriana.

