Arabia Saudita busca reinventarse: de potencia petrolera a exportadora de inteligencia artificial

viernes, octubre 31, 2025

El reino impulsa una transformación sin precedentes para dejar atrás la dependencia del petróleo. Su nueva apuesta: convertirse en un centro mundial de inteligencia artificial, con inversiones multimillonarias en centros de datos y alianzas tecnológicas.

Tiempo de lectura: 2 minutos

DELArabia Saudita acelera su ambicioso plan de transformación económica. Bajo la visión “Saudi Vision 2030”, el país —tradicionalmente dependiente del petróleo— está invirtiendo miles de millones de dólares para convertirse en un exportador de inteligencia artificial y datos digitales, un giro que redefine su papel en la economía mundial.

En los últimos meses, el reino ha firmado acuerdos con empresas de Estados Unidos, China y Europa para construir megacentros de datos en el desierto y desarrollar plataformas de IA para logística, salud, educación y seguridad. El objetivo, según el ministro de Inversiones, Khalid Al-Falih, es “convertir a Arabia Saudita en el corazón tecnológico del mundo árabe”.

Esta transición no solo busca diversificar la economía, sino también proyectar una nueva imagen internacional: un país innovador, joven y abierto a la modernidad. Sin embargo, los analistas advierten que el éxito dependerá de su capacidad para atraer talento global, formar profesionales locales y mantener la estabilidad política en medio de una región compleja.

El reto es monumental: transformar la riqueza fósil en conocimiento digital, y pasar de exportar crudo a exportar inteligencia. El cambio ya se percibe en las universidades, donde se crean carreras de robótica, y en los nuevos parques tecnológicos que emergen en Riad y Neom, la ciudad futurista que simboliza el nuevo sueño saudí.

Relevancia para Ecuador:

La apuesta saudí muestra cómo los países ricos en recursos naturales pueden reinventarse hacia economías basadas en innovación y conocimiento. Para Ecuador, que depende aún del petróleo, el caso saudí plantea una reflexión profunda: la diversificación tecnológica no es una opción futura, sino una urgencia presente para asegurar sostenibilidad y competitividad global

Imagen de portada: La modernización tecnológica redefine la economía saudí: centros de datos, inteligencia artificial y proyectos urbanos como Neom apuntan al futuro digital del reino.

Crédito: Mark Harris – Ilustración para The New York Times / iStockPhoto