Vocera del Gobierno: “No vamos a negociar ni a retroceder”

martes, septiembre 30, 2025

Carolina Jaramillo, vocera oficial de la Presidencia de Ecuador, afirmó que el Gobierno mantendrá su postura firme frente al paro nacional: “No vamos a negociar y no vamos a retroceder”

Tiempo de lectura: < 1 minuto

En declaraciones públicas, Carolina Jaramillo, vocera de la Presidencia, sostuvo que el Gobierno de Daniel Noboa no cederá ante la presión de los grupos que impulsan el paro nacional. “No vamos a negociar y no vamos a retroceder”, sentenció, en una postura que refleja la estrategia oficial de proyectar firmeza frente a las protestas.

El pronunciamiento busca transmitir control en medio de una coyuntura marcada por la paralización de sectores clave y la tensión social. Jaramillo también insistió en que el Gobierno identifica a actores políticos y económicos detrás de las movilizaciones, los cuales tendrían intereses desestabilizadores.

La declaración ha generado críticas desde la oposición, que acusa al Ejecutivo de cerrar las puertas al diálogo. Al mismo tiempo, sectores aliados consideran que la firmeza del discurso es necesaria para preservar la institucionalidad. El Gobierno busca sostener el orden y evitar que la protesta escale a niveles que afecten gravemente la economía y la gobernabilidad.

Relevancia para Ecuador

Este pronunciamiento define la narrativa oficial frente al paro nacional. Marca un giro hacia una política más rígida, con implicaciones para la gobernabilidad, la estabilidad social y la relación entre el Estado y la ciudadanía.

Foto de portada: Carolina Jaramillo, vocera oficial del Gobierno Nacional, en rueda de prensa.

Crédito de la Fotografía: Secretaría de Comunicación de la Presidencia.