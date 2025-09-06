PUCE culmina con éxito el Diplomado en Crimen Transnacional Organizado y otras formas de criminalidad

sábado, septiembre 6, 2025

Quito, septiembre del 2025. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador (PUCE) anuncia la culminación exitosa del Diplomado en Crimen Transnacional Organizado y otras formas de criminalidad, un programa académico desarrollado con el objetivo de fortalecer las capacidades del sistema de justicia ecuatoriano frente a uno de los mayores desafíos actuales: el crimen organizado.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Durante su desarrollo, el diplomado contó con cuatro cohortes de formación, en las que participaron jueces y fiscales de todo el país. En total, se capacitaron a 120 funcionarios del sistema de justicia, quienes adquirieron conocimientos especializados y herramientas prácticas para enfrentar de manera más eficaz los desafíos del crimen organizado.

El programa fue diseñado bajo un modelo híbrido que combinó actividades virtuales, autónomas y presenciales, incluyendo módulos especializados en criminología transnacional, argumentación jurídica, razonamiento probatorio y un practicum de litigio complejo. Este último permitió a los participantes poner a prueba sus destrezas en simulaciones de casos de delincuencia organizada.

Este esfuerzo fue posible gracias al apoyo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y a la financiación del Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (INL) de los Estados Unidos, lo que garantizó la calidad y pertinencia de la propuesta formativa.

Con esta iniciativa, la PUCE reafirma su compromiso de contribuir, desde la academia, al fortalecimiento del Estado de derecho y a la construcción de una justicia más eficaz y transparente en el Ecuador.

Contacto de prensa:

Diana Carrera

0984490322