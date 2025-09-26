LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

Movimiento indígena pide al Gobierno equiparar el salario básico al de EE.UU.

Redacción
viernes, septiembre 26, 2025
Organizaciones indígenas plantearon que el salario básico ecuatoriano se iguale al de Estados Unidos, en medio del paro de la Conaie, y de un debate sobre condiciones laborales y costo de vida.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

El movimiento indígena de Tungurahua ha solicitado al Gobierno nacional que el salario básico unificado (SBU) de Ecuador se equipare al de Estados Unidos, en un gesto que busca visibilizar las dificultades que atraviesan los trabajadores frente al encarecimiento de la vida. Actualmente, el SBU en Ecuador es de 460 dólares, mientras que en EE.UU. el salario mínimo federal es de 7,25 dólares por hora, lo que equivale a más de 1.200 dólares al mes, en jornadas completas.

Los dirigentes indígenas argumentan que la brecha entre los ingresos y el costo de vida es cada vez más insostenible, sobre todo en sectores rurales donde los trabajadores enfrentan precariedad y pocas oportunidades de empleo formal. La petición, aunque simbólica y poco viable en términos macroeconómicos, apunta a presionar al Gobierno para revisar las políticas salariales y mejorar las condiciones laborales, especialmente de los sectores más vulnerables.

El pedido surge en un contexto de tensiones sociales y de reclamos de distintos sectores por la pérdida de poder adquisitivo. Expertos económicos señalan que, si bien una equiparación directa con EE.UU. no es posible, sí urge una discusión nacional sobre el salario digno, la productividad y las políticas públicas que permitan equilibrar el crecimiento económico con justicia social.

Relevancia para Ecuador
El debate pone sobre la mesa un tema central para la política económica: cómo garantizar salarios más justos en un país con alta desigualdad. Más allá de la inviabilidad de la propuesta, visibiliza la urgencia de una agenda que combine competitividad con equidad social

Foto de portada: Dirigentes indígenas de Tungurahua en rueda de prensa, donde plantearon la equiparación salarial con EE.UU.

Crédito de la fotografía: Diario La Hora

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Temas relacionados

Ministra de Economía de Ecuador busca más financiamiento en EE. UU.
Glaciares desaparecen más rápido que nunca: estudio revela deshielo récord en EE. UU. y Canadá
Producción de libros en Ecuador se dispara, muchos son exportados a Colombia y EE.UU.
La inflación en EE.UU. sube por aranceles a 2,9% en agosto, su mayor alza desde enero

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com