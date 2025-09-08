Loja, una ciudad universitaria segura y accesible para el futuro de los bachilleres

lunes, septiembre 8, 2025

Loja ofrece un entorno seguro, accesible y culturalmente atractiva para la formación universitaria. La UTPL como referente académico abre la convocatoria extraordinaria y matrículas con descuentos en todas sus modalidades.

Elegir dónde estudiar implica también decidir dónde vivir. Loja, reconocida como una de las ciudades más tranquilas del país, se posiciona como un destino ideal para que los jóvenes cursen sus estudios universitarios en un entorno seguro, ordenado y con calidad de vida.

Una ciudad pequeña que permite a los estudiantes desplazarse con facilidad, disfrutar de una agenda cultural activa, gastronomía diversa y una comunidad acogedora. Además, el costo de vida es más accesible en comparación con otras ciudades del Ecuador, lo que representa un beneficio directo para las familias que acompañan el proceso formativo de sus hijos.

En este entorno privilegiado se encuentra la Universidad Técnica Particular de Loja (UTPL), una institución con más de 50 años de trayectoria, que impulsa el desarrollo académico y personal de sus estudiantes a través de una formación integral, moderna y con fuerte componente humano.

Convocatoria extraordinaria para modalidad presencial

Con el objetivo de abrir nuevas oportunidades para los jóvenes que desean iniciar su vida universitaria este mismo año, la UTPL ha habilitado una convocatoria extraordinaria en su modalidad presencial, disponible en 15 carreras en áreas como ingenierías, ciencias sociales y más.

Esta convocatoria está dirigida a estudiantes que están buscando una alternativa académica de calidad o que no pudieron inscribirse en el periodo ordinario. Los interesados pueden consultar la oferta completa e inscribirse en utpl.edu.ec/presencial y empezar clases en octubre de 2025.

Fechas clave para estudiantes continuos

La UTPL también informa el inicio de matrículas para los estudiantes en sus distintas modalidades:

Carreras tecnológicas (modalidad en línea): matrículas desde el 14 de agosto, con un 10 % de descuento.

Grado, modalidad a distancia y en línea: matrículas del 14 al 18 de agosto, con un 20 % de descuento.

Grado, modalidad presencial: los estudiantes mantienen un horario asignado por carrera con un cronograma que inicia el 1 de septiembre, con un 8 % de descuento.

Con su sólida oferta académica, beneficios económicos y un entorno seguro, la UTPL invita a todos quienes desean formarse con calidad y propósito a dar el siguiente paso en su futuro profesional.