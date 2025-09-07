El mercado de los carros eléctricos en Ecuador: modelos, precios y perspectivas

domingo, septiembre 7, 2025

La venta de vehículos eléctricos crece en Ecuador, con precios más competitivos y un mercado que empieza a consolidarse gracias a incentivos y mayor infraestructura de carga.

En Ecuador, el interés por los carros eléctricos ha aumentado en los últimos dos años. Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices, en 2024 se vendieron más de 1.000 unidades, una cifra todavía baja en comparación con la región, pero que muestra una tendencia creciente.

Los modelos más comercializados van desde compactos de entre USD 20.000 y 25.000, hasta SUVs que superan los USD 35.000. La reducción de impuestos, el crecimiento de electrolineras y el interés de las nuevas generaciones por opciones sostenibles han dinamizado el sector.

Entre las marcas presentes en el país destacan BYD, Chery y Kia, mientras que Tesla todavía no tiene representación oficial. Expertos señalan que la expansión de la red de carga y la disminución de costos en baterías serán claves para masificar su uso en los próximos años.

Relevancia para Ecuador:

La transición hacia la movilidad eléctrica es estratégica en un país que busca reducir la dependencia de combustibles fósiles. Además, impulsa la innovación tecnológica y genera oportunidades de inversión y empleo en nuevas industrias.