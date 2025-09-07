LOADING

Type to search

Participa en el Diálogo Nacional
Envía tus propuestas y comentarios a [email protected]

El mercado de los carros eléctricos en Ecuador: modelos, precios y perspectivas

Redacción
domingo, septiembre 7, 2025
La venta de vehículos eléctricos crece en Ecuador, con precios más competitivos y un mercado que empieza a consolidarse gracias a incentivos y mayor infraestructura de carga.
Tiempo de lectura: < 1 minuto

En Ecuador, el interés por los carros eléctricos ha aumentado en los últimos dos años. Según datos de la Asociación de Empresas Automotrices, en 2024 se vendieron más de 1.000 unidades, una cifra todavía baja en comparación con la región, pero que muestra una tendencia creciente.

Los modelos más comercializados van desde compactos de entre USD 20.000 y 25.000, hasta SUVs que superan los USD 35.000. La reducción de impuestos, el crecimiento de electrolineras y el interés de las nuevas generaciones por opciones sostenibles han dinamizado el sector.

Entre las marcas presentes en el país destacan BYD, Chery y Kia, mientras que Tesla todavía no tiene representación oficial. Expertos señalan que la expansión de la red de carga y la disminución de costos en baterías serán claves para masificar su uso en los próximos años.

Relevancia para Ecuador:
La transición hacia la movilidad eléctrica es estratégica en un país que busca reducir la dependencia de combustibles fósiles. Además, impulsa la innovación tecnológica y genera oportunidades de inversión y empleo en nuevas industrias.

Tags:
Ahora puedes recibir notificaciones de Dialoguemos. Descarga la nueva versión de nuestra app y actívalas para no perderte nuestro mejor contenido.

 

¿Ya conoces nuestro canal de YouTube? ¡Suscríbete!

 

 

Deja un comentario

Lo más Leido

Descarga nuestra App

Contáctanos


  1.   [email protected]
  1.   [email protected]

Ubicación


Av. Amazonas 2915 e Inglaterra

Edificio Inglaterra piso 9

Quito - Ecuador

 

Copyright Dialoguemos, todos los derechos reservados

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com