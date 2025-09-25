Agresivo discurso de Petro contra Trump en la ONU

jueves, septiembre 25, 2025

El presidente Gustavo Petro lanzó un fuerte discurso contra Donald Trump en la Asamblea General de la ONU, cuestionando su papel en la política internacional y generando una ola de reacciones que podrían tener consecuencias políticas internas y externas para Colombia.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, utilizó su intervención en la Asamblea General de la ONU para dirigir duras críticas contra el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump. En un discurso cargado de confrontación, Petro señaló que las políticas y declaraciones de Trump han alimentado divisiones globales y han debilitado la capacidad de respuesta multilateral ante los grandes desafíos del mundo.

La intervención del mandatario colombiano rápidamente generó eco en medios internacionales, aunque algunos analistas cuestionan si realmente tendrá un impacto relevante en Washington.

En Colombia, sin embargo, el discurso ha despertado controversia. Sectores de la oposición lo consideran un intento de victimización política, calculado para provocar una respuesta fuerte de Trump y, con ello, presentarse ante la opinión pública colombiana como un líder capaz de enfrentarse al poder estadounidense.

De cara a las elecciones presidenciales de 2026, la estrategia de Petro podría estar orientada a reforzar su influencia en la política nacional y movilizar a su base de seguidores en torno a un discurso antiimperialista. Aun así, el costo diplomático de esta confrontación podría ser alto si Estados Unidos decide responder con mayor dureza frente a Colombia.

Relevancia para Ecuador

El discurso de Petro refleja la creciente tensión política en la región y su efecto en las relaciones con Estados Unidos, un socio estratégico también para Ecuador. Cualquier cambio en el clima diplomático regional podría influir en la cooperación económica y en la seguridad compartida.

Foto de portada: El presidente de Colombia, Gustavo Petro, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante sus intervenciones en la Asamblea General de la ONU.

Crédito Fotografía: Captura oficial ONU / Medios internacionales