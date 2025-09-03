LOADING

Adiós a las cuentas compartidas: YouTube endurece controles en su plan familiar Premium

Redacción
miércoles, septiembre 3, 2025
La plataforma de video implementará nuevas medidas para verificar que los miembros de un plan familiar Premium vivan en la misma residencia, limitando el uso compartido de cuentas.
YouTube anunció que aplicará controles más estrictos en su plan familiar Premium, siguiendo la estrategia que ya aplicaron plataformas como Netflix y Spotify. El objetivo es evitar que usuarios que no residen en la misma vivienda compartan una misma suscripción, lo que ha generado pérdidas económicas para la compañía.

Entre las medidas se incluyen verificaciones periódicas de dirección IP, la confirmación de ubicación de dispositivos y la solicitud de comprobantes de residencia en algunos casos. De esta manera, YouTube busca asegurar que los planes familiares sean utilizados exclusivamente por personas que convivan en un mismo hogar.

La medida ha generado reacciones divididas: algunos usuarios la consideran justa, mientras que otros la critican por restringir la flexibilidad y encarecer el acceso a contenidos digitales. La empresa, sin embargo, asegura que estas reglas son necesarias para sostener su modelo de negocio y mejorar la experiencia de los suscriptores.

Relevancia para Ecuador:
El endurecimiento de las políticas de YouTube afectará directamente a los usuarios ecuatorianos que comparten cuentas con familiares o amigos en distintas ciudades. A nivel global, el cambio evidencia un giro en las plataformas digitales hacia mayor control, lo que redefine el acceso a servicios de entretenimiento en línea.

