Polonia denuncia “una provocación rusa” tras el impacto de un dron en su territorio

Redacción
jueves, agosto 21, 2025
Un dron ruso se estrelló y explotó en un campo polaco, lo que Varsovia calificó como una "provocación deliberada", justo cuando se reavivaban esperanzas de paz en Ucrania.
En la madrugada del miércoles, un dron identificado como un modelo ruso (similares al Shahed iraní con motor chino) cayó y explotó sobre un campo de maíz en la localidad de Osiny, al este de Polonia, sin causar víctimas pero sí daños materiales como cristales rotos en viviendas cercanas.

El ministro de Defensa polaco, Władysław Kosiniak-Kamysz, calificó el hecho como una provocación de Moscú, en momento crucial para las negociaciones de paz.

Polonia comunicó oficialmente el incidente a sus aliados de la OTAN y anunciará una protesta diplomática formal. Aunque no se detectó violación de espacio aéreo desde Bielorrusia o Ucrania, las autoridades mantienen la alerta regional activa ante la escalada de amenazas.

Relevancia para Ecuador:
Este incidente demuestra cómo conflictos regionales pueden generar riesgos transfronterizos. Ecuador, en su rol geopolítico como país pacífico y partícipe activo en la cooperación regional, debe fortalecer su diplomacia preventiva y su capacidad de monitoreo de seguridad internacional.

