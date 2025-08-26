Los Miccosukee, la tribu que logró frenar un centro de detención migratorio en los Everglades

martes, agosto 26, 2025

La tribu Miccosukee, junto a grupos ambientalistas, logró detener el proyecto de un centro de detención migratorio en sus tierras ancestrales de Florida.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

En el corazón de los pantanos de los Everglades, la tribu indígena Miccosukee ha protagonizado una victoria histórica: el cierre definitivo del proyecto conocido como “Alligator Alcatraz”, un centro de detención migratorio que el gobierno de EE. UU. planeaba instalar en sus territorios ancestrales.

La comunidad, que encontró refugio en esa región tras siglos de persecución, argumentó que el centro no solo violentaba sus derechos como pueblo originario, sino que también ponía en riesgo un ecosistema frágil de enorme valor ambiental. A la causa se unieron organizaciones defensoras de los derechos humanos y ambientalistas, logrando que las autoridades federales desistieran del plan.

El caso es considerado un hito en la defensa de los pueblos indígenas en Estados Unidos, pues combina la lucha por la autodeterminación con la preservación del medio ambiente. Los Miccosukee subrayaron que su victoria es también un recordatorio de que los derechos ancestrales y la protección de la naturaleza deben prevalecer sobre intereses políticos o económicos.

Relevancia para Ecuador

La experiencia de los Miccosukee ofrece un espejo para el país: demuestra cómo la defensa conjunta de derechos indígenas y ambientales puede frenar megaproyectos que amenazan territorios y ecosistemas frágiles