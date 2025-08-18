LOADING

España en llamas: ola de calor, incendios y víctimas mortales

Redacción
lunes, agosto 18, 2025
Una ola de calor extrema y múltiples incendios forestales tienen en vilo a España. Ya son cuatro los muertos, entre ellos un bombero, y miles han sido evacuados.
España vive uno de los veranos más devastadores por incendios de los últimos años. Hasta el momento se confirmaron cuatro muertos, siendo el más reciente un bombero fallecido al volcar su autobomba mientras combatía las llamas en León.

 

Las regiones más afectadas son Galicia, Extremadura, Asturias y Castilla y León, donde ya se superan las 120.000 hectáreas arrasadas, lo que lo posiciona como uno de los peores episodios en dos décadas.

La situación ha provocado evacuaciones masivas, cierres de carreteras y suspensión del tren de alta velocidad entre Madrid y Galicia.

Expertos advierten que esta emergencia no solo exige recursos de extinción, sino una gestión activa del paisaje para evitar futuros desastres.

Relevancia para Ecuador:
Aunque la situación parece muy lejana, este tipo de emergencias es un aviso para Ecuador. El país también enfrenta temporadas de sequía y vulnerabilidad forestal. La experiencia española evidencia la urgencia de invertir en prevención: manejo del territorio, formación de brigadas forestales y políticas que consideren el cambio climático como eje central.

