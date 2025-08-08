Ensayan compuesto de litio que podría restaurar la memoria a pacientes con Alzheimer

viernes, agosto 8, 2025

Investigadores lograron restaurar la memoria en ratones con Alzheimer, gracias a un nuevo compuesto basado en litio. La esperanza crece de cara a futuros ensayos clínicos en humanos.

Tiempo de lectura: < 1 minuto

Un equipo de científicos ha desarrollado un compuesto a base de litio que ha logrado restaurar la memoria en ratones con síntomas de Alzheimer, según un reciente estudio publicado en revistas especializadas. La investigación representa un hito en la búsqueda de tratamientos para esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta a millones de personas en el mundo.

El litio, usado tradicionalmente en el tratamiento de trastornos psiquiátricos, ha sido modificado para atacar las placas de beta-amiloide, una de las causas principales del deterioro cognitivo en el Alzheimer. Los roedores tratados mostraron mejoría significativa en sus funciones de aprendizaje y memoria.

Aunque los resultados son preliminares y aún no se han realizado ensayos clínicos en humanos, los investigadores son optimistas. Señalan que este avance puede abrir el camino a terapias menos invasivas y más accesibles que las actuales.

El desafío ahora será garantizar que el compuesto sea seguro y eficaz en personas, y que pueda producirse a gran escala. Las organizaciones internacionales de salud ya han mostrado interés en apoyar futuras fases del estudio.

Relevancia para Ecuador:

El Alzheimer afecta a miles de familias ecuatorianas. Cualquier avance científico que prometa frenar o revertir la enfermedad genera esperanza y merece atención desde la comunidad médica, académica y gubernamental del país.