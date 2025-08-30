Corea del Sur prueba hologramas policiales para reducir la criminalidad

sábado, agosto 30, 2025

En un parque de Seúl, hologramas de policías patrullan desde octubre y han contribuido a reducir los delitos en la zona. La experiencia surcoreana despierta interés internacional.

La Policía de Corea del Sur implementó una innovadora medida de vigilancia en Seúl: hologramas de agentes patrullando en parques y zonas concurridas. Desde octubre, estas figuras virtuales se proyectan en 3D en un parque del distrito de Nowon, donde las estadísticas de delitos menores han mostrado una notable reducción.

El proyecto forma parte de un programa piloto que busca combinar tecnología avanzada con estrategias de seguridad ciudadana. Los hologramas representan agentes uniformados que simulan patrullajes y envían mensajes preventivos a los transeúntes. Según las autoridades, esta presencia virtual disuade a potenciales infractores y transmite confianza a la población.

La iniciativa ha generado comentarios positivos de los vecinos, quienes señalan que la sola presencia de la proyección genera un ambiente más seguro, especialmente en horas de la noche. No obstante, también ha despertado debates sobre la efectividad real de esta medida frente a delitos más graves y la necesidad de complementar la tecnología con presencia policial física.

La experiencia es vista como un ejemplo de cómo Corea del Sur, país líder en innovación tecnológica, busca aplicar la ciencia y la tecnología para mejorar la seguridad pública.

Relevancia para Ecuador:

El caso surcoreano abre la posibilidad de reflexionar sobre el uso de la tecnología en la seguridad ciudadana ecuatoriana. Aunque las condiciones son distintas, experiencias como esta muestran alternativas creativas que podrían explorarse en el país, en un contexto de creciente demanda por mayor seguridad en los espacios públicos.