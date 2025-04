Ecuador, país con raquitismo social, político y democrático

viernes, abril 4, 2025

En este agudo ensayo, Pablo de la Torre Neira compara al Ecuador con un paciente crónicamente enfermo de raquitismo social, político y democrático. Con un lenguaje directo, reflexiona sobre las […]

Tiempo de lectura: 4 minutos

En este agudo ensayo, Pablo de la Torre Neira compara al Ecuador con un paciente

crónicamente enfermo de raquitismo social, político y democrático. Con un lenguaje directo,

reflexiona sobre las deficiencias estructurales de la política ecuatoriana, los males de una

ciudadanía pasiva, y la peligrosa polarización social. Una lectura imprescindible para que

abramos los ojos y tomemos conciencia del estado actual del país, y comprendamos los

síntomas de su crisis.

El raquitismo es una enfermedad que se caracteriza por un crecimiento y desarrollo anormal de los

huesos. Las causas principales son la falta de vitamina D, calcio o fosfato. Esta enfermedad impide un

desarrollo humano apropiado, si no hay un tratamiento oportuno.

Los políticos en Ecuador sufren de raquitismo. Están mal formados. Pero la mal formación no es ósea,

sino intelectual y social, a tal punto que ha impedido, impide y seguirá impidiendo que los temas

cruciales del país: producción, atención a vulnerables y seguridad sean adecuadamente tratados para

ser resueltos. Ergo, raquitismo social.

Todas aquellas personas, que deciden incursionar en la política, en su gran mayoría, no están

políticamente bien formados, para representar a los ciudadanos en sus demandas por una sociedad

equitativa, justa, pacífica y sustentable. Tienen profundas deficiencias de ética, moral, principios

sociales, equidad, eficiencia, productividad, entre los más importantes. Sobresalen más bien: el

egoísmo, las ansías de poder, el enriquecimiento personal y la falta de empatía con el estado.

Raquitismo político.

Con estas deficiencias desde inicios de su formación humana y política, no hay cura alguna. Por eso

toca vivir y sobrevivir procesos políticos y democráticos irreales, inconsistentes e inefectivos,

postergando por décadas el bienestar social de todos. Raquitismo democrático.

Creo que no solo ellos son el problema. Creo que nuestra sociedad también lleva su parte en este

problema. Engatusada por los políticos, pero es corresponsable.

La tozudez ecuatoriana para participar en los eventos democráticos es muy clara y manifiesta. Hemos

vivido ya cuarenta y cinco años de una supuesta democracia, pero en contadas ocasiones han sido

elegidos estadistas para gobernar. Más bien, el voto final se ha inclinado a favor de políticos que con

su discurso populista han creado un ambiente propicio para el funcionamiento del raquitismo

político. Ellos saben cómo la sociedad actúa y se defiende, por ello presentan sus ofertas de campaña

y la sociedad les hace el juego, también. Así, pasan los años y seguimos con la misma enfermedad, sin

cura y sin resolver los problemas, agravada dese hace veinte y cinco años.

Rousseau decía: “el hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que le corrompe”. Por otro

lado, Maquiavelo propone que “el hombre es malo y perverso por naturaleza, a menos que precise

ser bueno”. Pero hay personas malas que se hacen pasar por buenas para conseguir lo que desean

(poder, recursos, permanencia), sin importarles la sociedad en su conjunto. No son revolucionarios,

son enfermos incurables del raquitismo social, político y democrático.

La revolución busca cambiar las estructuras del mal funcionamiento en pro de una mejora sustancial

para la sociedad entera. Una revolución mal concebida, como la mal llamada ciudadana, no ha sido ni

revolución ni ciudadana; más bien, ha sido un grupo de políticos enfermos de raquitismo (que,

además, sufren del síndrome de Procrusto) 1 .

Llegan a ser tan osados que buscan convencer al grupo de la sociedad que había que actuar en

defensa propia, de una forma absolutamente apasionada. Que, por miedo, envidia, codicia o

resentimiento, hiciesen suya la mal llamada revolución.

Esos políticos se empeñan en hacer creer que habrá días mejores, pero sin cuestionamientos. El

resultado previsto es que el grupo actúa aceptando por miedo a perder lo que son o lo que creen que

son. Están convencidos, se dejaron y se dejan llevar por esta creencia implantada y no se dan cuenta

que cayeron en la trampa. Se convencieron del dogma de esa revolución liderada por políticos

enfermos de raquitismo.

No están abiertos a escuchar la voz de quienes piensan diferente, no puede haber cuestionamientos.

Más bien, la persona que los cuestiona se convierte en su enemigo, es el mal. Creen que tienen el

derecho y el deber de enfrentarlos y destruirlos, como el único camino para sobrevivir. Porque este

es el dogma de la mal llamada revolución ciudadana.

Así, la sociedad se ha dividido en dos bandos: los que tienen y los que no, los que migran y los que se

quedan, los de fiar y los sospechosos, los conformistas y los revoltosos, los que cuestionan y los que

aceptan. Dos lados bien diferenciados. La sociedad partida en dos. Divide y vencerás dice el dicho

popular.

Han perfeccionado el método para neutralizar a los opositores, o al menos tratan. La maquinaria

social y económica que tiene detrás alcanza altos niveles de eficiencia para robar, extorsionar, y

hasta matar, les funciona y bien. Y sobra para financiar su estadía en el exterior.

La sociedad del otro lado, es incapaz de diferenciar a la gente de bien de la gente de mal, al inocente

del verdugo, al criminal del policía. Un abuso político enorme. Un sectarismo político claro. El debate

presidencial pasado es una clara muestra de los expuesto.

Nos merecemos como pueblo: libertad, paz y justicia.

1 / Define a aquellos que, al verse superados por el talento de otros, deciden menospreciarlos. Incluso

deshacerse de ellos. El miedo los lleva a vivir en una continua mediocridad donde no avanzan ni dejan que

otros lo hagan.