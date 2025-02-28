Ucrania derriba 107 drones lanzados por Rusia contra su territorio

viernes, febrero 28, 2025



Kiev (EFE).- Las defensas aéreas ucranianas derribaron anoche 107 drones kamikaze Shahed y de otros modelos lanzados por Rusia contra territorio de Ucrania, informó este viernes la Fuerza Aérea ucraniana en su parte diario.

La caída de los drones provocó daños en las regiones de Járkov y Sumi, en el noreste de Ucrania, y en las meridionales Zaporiyia y Mikoláyiv.

Las interceptaciones se produjeron sobre el territorio de 13 regiones del norte, el noreste, el centro, el sur y el sureste de Ucrania, según la Fuerza Aérea.

Otros 97 drones réplica -imitaciones de los drones kamikaze que Rusia lanza para confundir a las defensas enemigas- cayeron sin causar daños.

Rusia intercepta 22 drones sobre cinco de sus regiones

Mientras tanto en Rusia, las defensas antiaéreas derribaron anoche 22 drones ucranianos sobre cinco de sus regiones, según informó este viernes el Ministerio de Defensa de Rusia.

El parte castrense detalla que el mayor número de aparatos no tripulados – 8 – fue neutralizado en la región de Oriol.

Otros siete drones fueron derribados en Kursk, región fronteriza rusa, ocupada parcialmente por tropas ucranianas desde el 6 de agosto de 2024.

Cuatro aparatos fueron abatidos en Briansk, dos en la región de Krasnodar y uno en Smolensk, concluye la nota oficial.

El gobernador de Smolensk, Vasili Anojin, escribió en Telegram que el ataque en esa región había provocado una explosión, sin dejar víctimas.

El funcionario no precisó el objetivo del ataque ucraniano. EFE