Irán globaliza el conflicto al alterar los mercados energéticos

viernes, marzo 13, 2026

El bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de Irán está generando fuertes tensiones en los mercados energéticos internacionales y complica los intentos de poner fin al conflicto que se desarrolla en Medio Oriente

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El estrecho de Ormuz, uno de los pasos marítimos más importantes para el comercio mundial de petróleo, se ha convertido en el centro de una nueva escalada del conflicto en Medio Oriente. Irán está utilizando el control estratégico de este corredor marítimo como una herramienta económica y política en medio de la guerra que mantiene con Estados Unidos y sus aliados.

Por este estrecho circula aproximadamente una quinta parte del petróleo que se comercia en el mundo. Cualquier interrupción en el flujo de buques petroleros puede provocar inmediatamente aumentos en los precios del crudo y generar incertidumbre en los mercados internacionales.

Las tensiones se han intensificado tras los ataques iraníes a embarcaciones y las amenazas de bloquear el tránsito marítimo en la zona. Este escenario ha encendido las alarmas entre los países importadores de energía y entre las principales economías del planeta.

La estrategia iraní busca presionar económicamente a sus adversarios mediante la posibilidad de provocar una escasez de combustibles en el mercado global. El aumento del precio del petróleo y del gas podría tener efectos directos en la inflación, el transporte y la estabilidad económica de numerosos países.

Al mismo tiempo, esta escalada complica los anuncios previos del expresidente estadounidense Donald Trump, quien había señalado la posibilidad de un pronto final de la guerra. Los acontecimientos recientes sugieren que el conflicto podría prolongarse y tener consecuencias económicas cada vez más amplias.

Relevancia para Ecuador:

Como país exportador de petróleo, Ecuador observa con atención la evolución del mercado energético mundial. Cambios bruscos en los precios del crudo pueden tener efectos directos en los ingresos fiscales y en la economía nacional.

Foto de portada: Un buque petrolero es atacado en el estrecho de Ormuz, punto estratégico del comercio energético mundial que Irán ha utilizado como presión en medio del conflicto.

Crédito: RTVE.es