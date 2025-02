Miles de israelíes asisten al funeral de la familia Bibas, secuestrada por Hamás

miércoles, febrero 26, 2025

En la conocida como Plaza de los Rehenes, en el centro de Tel Aviv, decenas de personas acudieron a seguir en directo la retransmisión del funeral, algunos vestidos de naranja o con globos del mismo color, como homenaje a los dos hijos del matrimonio Bibas, que eran pelirrojos

Jerusalén/Tel Aviv (EFE).- Miles de personas salieron a las calles de Israel con banderas y pancartas para seguir la marcha fúnebre de Shiri Bibas y sus dos hijos, Ariel y Kfir, secuestrados por Hamás el 7 de octubre de 2023, camino de la frontera con la Franja de Gaza, para su entierro.

En imágenes compartidas por grupos prodemocracia israelíes (que se han sumado a las manifestaciones semanales de las familias de los rehenes para pedir un acuerdo de alto el fuego en Gaza) se ha podido ver a una gran multitudes esperando junto a la carretera, ondeando banderas israelíes.

De color naranja

También el presidente de Israel, Isaac Herzog, iluminó de naranja su residencia en Jerusalén en recuerdo a Shiri y a los dos menores.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió un minuto de silencio por los Bibas al acudir al juzgado esta mañana para testificar en su juicio por corrupción, según ha publicado el medio israelí Haaretz, presente en la sala.

El padre pide perdón a su hijo mayor por no haberle salvado

El padre de la familia, Yarden Bibas, hizo un emotivo discurso en el entierro de sus dos hijos y de su mujer, en el que le pidió perdón a su hijo mayor, Ariel de 4 años, por no haberle salvado.

«Ariel, espero que no estés enfadado conmigo por no protegerte adecuadamente y por no estar ahí para ti. Espero que sepas que he pensado en ti todos los días, cada minuto», dijo Yarden durante el entierro cerca del kibutz Nir Oz, a pocos kilómetros de Gaza.

Aludiendo a su mujer, Shiri, de orígenes argentinos y peruanos, su marido dijo que le amará siempre y recordó la última decisión que tomaron juntos: «En el búnker, pregunté si debíamos luchar o rendirnos. Dijiste luchar, así que luché», dijo Yarden.

Al hijo más pequeño, de nueve meses, le prometió «como le prometí a mamá y papá, que los monstruos más allá de la cerca no tendrán éxito en su misión. No nos derrotarán, no nos destruirán».

Versiones contrarias sobre su muerte

Yardén Bibas fue liberado con vida el pasado 1 de febrero, en el cuarto canje de rehenes israelíes por presos palestinos en cárceles de Israel del alto el fuego en Gaza.

El pasado jueves, Hamás entregó los cuerpos de sus hijos, a los que según el portavoz militar israelí, Daniel Hagari, milicianos gazatíes mataron «con sus propias manos», aludiendo al informe forense elaborado por Israel, que no se ha hecho público.

El cuerpo de la madre, Shiri, fue entregado un día después, el viernes.

Hamás ya dijo en noviembre de 2023 que tanto los menores como su madre habían muerto en un ataque aéreo israelí contra la Franja de Gaza, una afirmación de la que tampoco ha presentado pruebas. EFE