La Corte Constitucional declaró ilegítimos los encargos presidenciales de Daniel Noboa a Cynthia Gellibert

La Corte Constitucional, con ocho votos a favor y uno en contra, declaró la inconstitucionalidad de los encargos presidenciales de Daniel Noboa a Cynthia Gellibert.

La Corte Constitucional determinó que son inconstitucionales los Decretos Ejecutivos N°500 y N°505, en los que Daniel Noboa encargó la Presidencia a Cynthia Gellibert, su secretaria de Administración Pública.

La decisión fue tomada con ocho votos a favor y uno en contra, del juez Enrique Herrería, quien fue el último en exponer a sus argumentos. La sentencia fue emitida este lunes 3 de febrero, 11 días después de que los magistrados se reunieran a votar, el pasado 23 de enero.

En su resolución indicaron que estas decisiones presidenciales contradicen lo previsto en el artículo 146 de la Constitución, porque no procede la figura de “entregar” la Presidencia a través de un decreto ejecutivo.

Daniel Noboa usó la figura de fuerza mayor para encargar la Presidencia, para así participar de la campaña electoral de las elecciones del 9 de febrero.

Argumentó que el ejercicio de las funciones y atribuciones del Presidente, en cualquier evento público, se puede confundir con actos proselitistas y dar paso a infracciones electorales, por lo que, para él, se configuró una circunstancia de fuerza mayor para ejercer su cargo.

Ante esto, la Corte Constitucional determinó que la causal de fuerza mayor no se configura por la sola emisión de un decreto ejecutivo, pues esta “depende de la ocurrencia de cuestiones de hecho que imposibiliten temporalmente a la autoridad para ejercer su cargo” y cumplir con las funciones constitucionales que les correspondan.

Gabriel Pereira, quien impuso la demanda de acción de inconstitucionalidad, señaló que Verónica Abad no se ha visto incursa en una de las causas de cese de funciones, pero la Corte aclaró que no se pronunciará sobre ese tema, al considerar que ese tema no era el objeto del recurso presentaod.

El accionante también sostuvo que Daniel Noboa debía hacer uso de licencia sin remuneración desde el inicio de la campaña electoral, como dispone el Código de la Democracia, pues de lo contrario, incurriría en una infracción electoral grave.

Sin embargo, la Corte aclaró que no le corresponde pronunciarse sobre la existencia de presuntas infracciones electorales, dado que esa cuestión que es de competencia exclusiva del Tribunal Contencioso Electoral.

Por el momento, para el Gobierno, Verónica Abad sigue ausente en su cargo, porque no ha acudido a Turquía para cumplir con su designación de ser una funcionaria en la Embajada de Ecuador en Turquía. Ante ello, Cynthia Gellibert sigue siendo vicepresidenta encargada.

