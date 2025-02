Francisco en América Latina: “Un Papa que nos entiende”

Tiempo de lectura: 5 minutos

El papa Francisco, “para muchas personas de América Latina y el Caribe, está haciendo volver la Iglesia al Evangelio, a ser Buena Noticia para todas y todos, sobre todo las y los más vulnerables, que habitan en las cunetas de nuestros países”, dice a DW la misionera cubana-nicaragüense María Chirino, colaboradora de las Hnas. de Nuestra Señora de Sion en Nicaragua y las Hnas. Scalabrinianas en República Dominicana.

“Nos ha dado ejemplo de amar a Dios y amar al prójimo, tanto con sus palabras como con sus obras, desde la cercanía, sencillez, alegría y humildad”, concuerda la religiosa mexicana Micaela Villa, de la congregación Carmelitas de San José. “Un hombre misericordioso, que ha estado con la gente pobre y ha acercado mucho la Iglesia a la gente”, así lo describe Villa, quien ha asistido a poblaciones empobrecidas de México y Colombia.

Cercanía y humildad son palabras que se repiten cuando fieles latinoamericanos definen al pontífice argentino. “El centro de su mensaje no es la Iglesia, es Jesús y su Evangelio, y esto nos anima a seguirlo”, subraya la misionera Chirino.

“Su lenguaje sencillo llega a todas las personas. Sentimos que conoce nuestra cultura, nuestros valores, nuestra fe, pero también nuestros problemas y conflictos”, explica la teóloga colombiana Viviana Forero, de la congregación Hijas de Jesús de Kermaría. Y habla de un líder de la Iglesia católica despojado de lo material y lo superfluo, que “nos invita a mirar al pobre en sus distintos rostros” y “nos enseña a salir a callejear la fe, a romper estructuras mentales e institucionales”.

Para el padre jesuita dominicano Osvaldo Concepción, esto tiene que ver con el hecho de que Francisco no solo es el primer pontífice latinoamericano sino también el primer jesuita: “En su forma de ser pastor, podemos encontrar los rasgos fundamentales del mundo ignaciano y jesuítico de ser. Un modo cercano, llano, sencillo, pero cristocéntrico”.

La religión católica -aunque en lento declive en los últimos 20 años- sigue siendo predominante en la región, donde un 54 % de latinoamericanos se declaran católicos, según el más reciente estudio Latinobarómetro 2024.

A nivel mundial, también el continente americano destaca como el de mayor población de católicos bautizados del mundo: con un 48 % de los 1.390 millones que registran las más recientes estadísticas del anuario Vaticano. Brasil y México aparecen como los países con más bautizados, según el Vaticano. Si bien es en Venezuela y Paraguay donde el mayor porcentaje de habitantes se declara católico, según el Latinobarómetro.

Pastor “que sabe lo que sufre su pueblo”

Francisco “ha sido para nosotros un Papa que nos entiende, que no parte de la comprensión dogmática de las cosas, sino de la experiencia vivida, de un corazón de pastor que sabe lo que sufre y padece su pueblo”, dice a DW el padre Concepción, director del Centro Montalvo, una ONG jesuita defensora de derechos humanos en República Dominicana. “Para nosotros, Francisco es muy importante, no solo porque es Pedro en la Tierra, sino porque es un Pedro en la Tierra que entiende el corazón latinoamericano”, resume.

Desde el poder, además, el Papa argentino ha reconocido la vulnerabilidad, “pecado y desvíos” de la Iglesia, señala la teóloga colombiana Viviana Forero. “Se ha pronunciado en favor de las víctimas de abusos sexuales e institucionales.No ha tenido miedo, o no lo ha demostrado por lo menos, para denunciar los abusos cometidos, por ejemplo, con nuestros pueblos aborígenes; por el contrario, los ha puesto como referentes de cuidadores de la creación, de formas y estructuras de organización y de economía más circulares, más solidarias en incluyentes”, ilustra.

Aire fresco para la Iglesia

Para Forero, Francisco ha contribuido así a revalorizar formas menos individualistas y más comunitarias de vida. Y “ha refrescado la Iglesia”, llegando con sus mensajes incluso a personas no creyentes, convocando a todos a sumarse a construir acciones de buena voluntad, desde aquellos valores que les unen, más allá de “las diferencias de religión, de cultura, de condición social, que nos dan identidad distinta, pero desde donde se aporta de un modo particular al mundo para sanarlo”.

El papado de Francisco es celebrado también fuera de la Iglesia Católica por promover “valores como la inclusión, la fraternidad y el apoyo a grupos y comunidades más desfavorecidas. Es el Papa que más ha hablado de la comunidad LGBTIQ+, la migración y los refugiados en todo el mundo”, destaca Rita García, presbítera gobernante de Ia Iglesia Presbiteriana Reformada en la ciudad cubana de Cárdenas.

Puentes de comunicación

“Se ha acercado a muchos sectores de la sociedad occidental y también no occidental, que estaban marginados, no porque no entraran dentro de la preocupación de la Iglesia, sino porque no había modo en que las preocupaciones del centro de la jerarquía de la Iglesia encontraran puentes de comunicación con esos temas. El Papa se ha arriesgado a crear esos puentes de comunicación”, observa el padre Concepción, especializado en filosofía política y emigración internacional.

“Dentro de la iglesia, ha promovido el diálogo interreligioso, buscando fomentar la paz y justicia social”, apunta Rita García, también directora del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo-Cuba. “Si oímos al Papa Francisco, sus mensajes tienen puntos de conexión con el movimiento de la Teología de la Liberación por su forma progresista de mostrarse”, opina.

Y recuerda acciones concretas como la vista de Francisco a Cuba en 2015: “Trajo mensajes de paz. En sus misas, habló de romper muros y tender puentes”. Y, más recientemente, este enero, fue el primer Papa que se refirió a la liberación de presos políticos en Cuba -por intermediación del Vaticano- durante su bendición dominical semanal, considerándola “un gesto de gran esperanza”. Para ella, se trata de “uno de los papas más queridos en toda América Latina”.

Mujeres, el camino abierto pero pendiente

“Estoy muy agradecida con el Papa, por el hecho de haber reconocido con valentía y determinación el papel importante de la mujer en la Iglesia”, agrega la religiosa carmelita Micaela Villa, a 17 años de tomar el hábito y tras 6 en misión de cuidado de personas mayores en Roma.

Este es un tema en el que la hermana Kermaría y teóloga colombiana Viviana Forero discrepa y cita a su compatriota, la religiosa javeriana Carmiña Navia: “Siempre esperé de ti más decisión y arrojo a la hora de reparar las injusticias milenarias de la Iglesia con nosotras las mujeres. Has hecho algún esfuerzo: en lo civil, incluido el gobierno del Vaticano, has nombrado alguna mujer… pero te faltó valentía para superar la marginación de nosotras en la Iglesia, nuestra condición intolerable de ‘minoría de edad'”.

La buena noticia, sin embargo, es que Francisco ha abierto un camino, recuperando una Iglesia sinodal, matiza Forero. Y apunta a una Iglesia llamada al diálogo entre todos los miembros de su comunidad para tomar decisiones pastorales. Su esperanza: “que la pedagogía del diálogo recupere las voces de las mujeres”.

Papa de la periferia, con una autoridad sin fronteras

Con estas luces, sombras y caminos abiertos, en sociedades donde emergen hoy “liderazgos que no representan valores, que utilizan de manera negativa los sentimientos políticos, una figura religiosa como la Francisco es necesaria”, insiste el padre jesuita dominicano Osvaldo Concepción.

Y valora el peso de “una autoridad conferida por una institución superior y anterior a las instituciones que conocemos en la Modernidad, una institución que no conoce fronteras, y que puede perfectamente tener en su cabeza a alguien que no venga del centro sino de la periferia del mundo, pero sobre todo a alguien que promueve la paz, el diálogo y la comprensión”.

