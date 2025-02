Esto ocurrió con George Harris, el comediante devorado por el público de Viña del Mar

Apenas Harris fue hasta el escenario, un grupo se dedicó a boicotear su rutina mediante ruidos, sonidos y gritos, algo que incomodó -por obvias razones- al artista, y al público que fue a presenciarlo en el evento internacional que reúne a talentos de todo tipo.

“Vamos a calmarnos, muchachos, esto es complicado. Yo no vine a amargarle la vida a nadie. Si ustedes quieren que me vaya yo me voy. No pasa nada”, expresó George, asegurando que su fin en el festival no era nada más que “darle su cariño”. Los presentadores debieron intervenir, y le insistieron que termine su show, pero pese a los intentos del venezolano, no logró conquistarlos.

El director del certamen, Álex Hernández, contó que “Había un grupo de personas que estaban organizadas y le gritaban cosas a él, y él se distrajo, y no siguió de largo con su rutina”, a CNN, además de asegurar que lo ocurrido es una muestra de la xenofobia, sin embargo, “no todos los chilenos somos así”, manifestó.

Sin embargo, en redes sociales, los chilenos que lo critican se defienden, aseguran que los chistes de Harris fueron “fomes”, sin gracia, y solo hablaban “de sexo”, además de ser “desagradables”, sin hablar de la actitud “prepotente” de la que también lo acusan. “El que venga a decir que lo que pasó con #GeorgeHarris en #ViñaXMega fue por xenofobia está súper equivocado, hace unos años un cubano, una colombiana y un argentino supieron ganarse al monstruo del #FestivalDeViña con su respeto hacia el público chileno, algo que no pasó hoy“, dice un famoso tuit de X.

¿Qué se sabe de George Harris?

George Harris no es ningún novato en los grandes escenarios de la comedia, cuenta con casi dos décadas de carrera y fue nombrado el “mejor comediante de Miami” en 2023, según un galardón otorgado por el Miami New Times. Precisamente, esa ciudad ha sido testigo de su ascenso en la industria, desde que se instaló allí en 2011, no hizo más que ganarse el cariño de los hispanos. En 2024 llenó un show con más de 75 000 personas, y de hecho esa no fue la primera presentación que tenía en Chile, en 2024 ya realizó uno que fue un rotundo éxito, misma intervención para la que apostó en Viña, pero no le resultó.

