Por qué la banda “Village People” apoya a Donald Trump

viernes, enero 17, 2025

"Y.M.C.A." ha sido etiquetado a menudo como un himno gay, pero ahora es un éxito del movimiento MAGA. La banda Village People actúa en los actos de toma de posesión de Trump. ¿Cómo encaja eso?

Tiempo de lectura: 4 minutos

Durante las campañas de las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, 2020 y 2024, la lista de músicos que manifestaron su oposición a que sus canciones fueran utilizadas por Donald Trump fue larga, desde ABBA hasta los White Stripes, pasando -en algún momento- por los Village People.

En junio de 2020, el líder de la banda, Victor Willis, se opuso públicamente a que la campaña de Trump utilizara canciones de los Village People en sus mitines. Criticando la amenaza de Trump de usar la fuerza militar contra los manifestantes de Black Lives Matter, Willis escribió entonces en Facebook: “Lo siento, pero ya no puedo mirar hacia otro lado”.

El dinero manda

Pero Willis cambió de opinión más tarde, al darse cuenta de que el título “Y.M.C.A.” estaba disfrutando de un éxito renovado durante la campaña de 2024: mientras Trump seguía utilizando el icónico éxito en sus actos, el tema de hace 46 años pasó varias semanas en lo más alto de la lista de las canciones más vendidas de Billboard.

“Los beneficios financieros también han sido grandes, ya que se calcula que ‘Y.M.C.A.’ ha recaudado varios millones de dólares debido a que el presidente electo sigue utilizando la canción”, reconoció Willis en un post de Facebook en diciembre de 2024.

Así que ahora, los Village People están dispuestos a mirar hacia otro lado, aceptando una invitación del equipo del presidente electo para actuar en varios actos de la investidura, incluido al menos uno al que asistirá el propio Trump.

“Sabemos que a algunos no les alegrará oír esto, pero creemos que la música debe interpretarse sin tener en cuenta la política”, escribió la banda en un comunicado publicado en su página oficial de Facebook al anunciar su participación. “Nuestra canción ‘Y.M.C.A.’ es un himno global que esperamos ayude a unir al país tras una campaña tumultuosa y dividida en la que perdió nuestro candidato preferido. Por lo tanto, creemos que ha llegado el momento de unir al país con la música”.

El anuncio en las páginas oficiales de Facebook de Village People y Willis suscitó miles de comentarios. Mientras que los partidarios de Trump elogiaron la decisión, muchos activistasLGBTQ+ se escandalizaron, señalando que el grupo de música disco comenzó originalmente como un icono de la comunidad gay en la década de 1970 y que el movimiento MAGA (“Make America Great Again”) de Trump es abiertamente homófobo y se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo.

“No puedes dejar de lado la política cuando es esa misma política la que despojará de sus derechos a los LGBTQ, a las mujeres y a otros. No estás cantando en una celebración, sino en un funeral de los valores estadounidenses”, escribió Aundaray Guess, directora ejecutiva de GRIOT Circle, una organización sin ánimo de lucro de Nueva York dedicada a eliminar todas las formas de opresión contra minorías.

De ícono gay a mainstream

Village People fue creado en 1977 por Jacques Morali y Henri Belolo, productores musicales franceses que querían conseguir éxitos en Estados Unidos.

Aunque sólo Morali era abiertamente gay, acudiendo a las discotecas gays de Greenwich Village se les ocurrió la idea de reunir a un grupo de cantantes y bailarines que se disfrazarían encarnando a diferentes figuras de fantasía gay: un policía, un jefe nativo americano, un vaquero, un obrero de la construcción, un motonetista vestido de cuero y un marinero.

Village People era, por tanto, una boy band construida como muchas otras, pero diseñada específicamente para dirigirse a la comunidad queer, desarrollada durante una década de crucial liberación queer y activismo político que también estaba estrechamente ligado a la cultura disco.

Morali estaba “decidido a acabar con la invisibilidad cultural de los homosexuales”, escribe la historiadora musical Alice Echols en su libro ‘Hot Stuff: Disco and the Remaking of American Culture’ (2010), citando una entrevista que el productor musical francés concedió a la revista Rolling Stone en 1978: “Pienso que los gays no tienen grupo, nadie que personifique a los gays, ¿sabe?”, dijo Morali tras revelarse como gay.

Aunque el grupo desempeñó un papel clave en hacer visible la cultura gay, los heterosexuales no interpretaron necesariamente el estilo de los artistas como drag machista gay, como también señala Echols en su libro.

Las canciones de Village People, que juegan con los estereotipos masculinos relacionados con todo militar (“In the Navy”) o en los albergues de la Asociación Cristiana de Jóvenes (“Y.M.C.A.”), fueron adoptadas rápidamente por la cultura mainstream.

Batallas judiciales

Como vocalista del grupo, Willis coescribió con Morali algunos de los éxitos más conocidos de la banda, como “Macho Man”, “Y.M.C.A”, “In the Navy” y “Go West”. Sin embargo, abandonó los Village People en 1979, con la esperanza de lanzar una carrera en solitario.

En la década de 2010, Willis pasó por años de batallas legales y obtuvo el 50% de los derechos de autor de muchas de las canciones del grupo.

Tras el acuerdo judicial que le declaró único propietario superviviente de los derechos de las canciones (Morali murió de complicaciones relacionadas con el sida en 1991), Willis volvió a unirse al grupo y sustituyó a todos sus miembros. Ahora es el jefe de la banda y trabaja activamente en la reinterpretación de sus canciones.

Amenaza con demandar a cualquier medio de comunicación que caracterice “Y.M.C.A.” como un himno gay. Para él, esa canción nunca pretendió ser una declaración política o cultural: “Cuando digo ‘pasar el rato con todos los chicos’ (hang out with all the boys), se trata simplemente de la jerga negra de los años setenta para referirse a los chicos negros que salen juntos a hacer deporte, apostar o lo que sea”, escribió Willis en Facebook en diciembre de 2024. “No hay nada gay en eso”.

(gg/ers)

Texto DW