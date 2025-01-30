Matan a tiros en Suecia a Salwan Momika, el iraquí autor de quemas públicas del Corán

jueves, enero 30, 2025

Tiempo de lectura: 2 minutos

Copenhague (EFE).- El iraquí Salwan Momika, de 38 años, autor de varias quemas públicas del Corán en Estocolmo en 2023, causantes de un conflicto diplomático con países islámicos, ha muerto tras recibir varios disparos en su casa, informaron este jueves medios suecos.

Mowika fue tiroteado supuestamente anoche en su piso en Södertälje, en la región de Estocolmo, informaron la televisión pública SVT y varios diarios suecos.

Cinco detenidos

Cinco personas han sido arrestadas por este suceso.Redcacc

«Sobre la muerte de Momika puedo confirmar que hay cinco personas detenidas y se ha abierto una investigación preliminar», dijo en una rueda de prensa convocada por el Gobierno para anunciar una reforma legal la jefa de la Policía Nacional, Petra Lundh.

Lundh no quiso dar más detalles ni revelar si Momika, de 38 años, contaba con protección policial.

El juzgado de primera instancia de Estocolmo ha aplazado la comunicación de la sentencia del caso en el que estaba imputado Momika y un compañero suyo por incitación al odio a causa de las quemas del Corán, prevista para hoy, al 3 de febrero por la muerte de uno de los acusados.

Según varios tabloides suecos, Momika recibió los disparos mientras realizaba un directo en sus redes sociales.

Quién era Momika

Momika saltó a las portadas de los medios suecos cuando quemó un Corán frente a la principal mezquita de Estocolmo y, posteriormente, la embajada iraquí y el Parlamento, actos que tuvieron repercusión en el mundo islámico y generaron protestas diplomáticas, disturbios y amenazas de boicot económico.

Las vejaciones contra el libro sagrado de los musulmanes también fueron motivo de queja de Turquía para retrasar la ratificación parlamentaria del ingreso de Suecia en la OTAN.

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, llegó a afirmar que Suecia estaba en la «peor» situación de seguridad desde la Segunda Guerra Mundial (1939-45).

Seguía en Suecia

Las autoridades migratorias suecas decidieron en octubre de 2023 no prolongar el permiso de residencia de Momika, refugiado iraquí que justificaba sus actos por su oposición al islam, por facilitar información incorrecta sobre su necesidad de protección.

Momika recibió no obstante un nuevo permiso provisional de Suecia al no poder hacer efectiva su expulsión a Irak por motivos de seguridad.