Corina Machado convocó una marcha por “la libertad” de Venezuela frente a la investidura presidencial del 10 de enero

jueves, enero 2, 2025

La líder opositora invitó a los ciudadanos a “salir a las calles al mismo tiempo para entonar el himno nacional”

Tiempo de lectura: 2 minutos

La líder opositora venezolana María Corina Machado convocó este miércoles a una gran manifestación en Venezuela de cara a la toma de posesión de la Presidencia, prevista para el próximo 10 de enero, invitando a los ciudadanos a salir a las calles al mismo tiempo para entonar el himno nacional.

“Venezuela entera se encontrará en la calle, abrazándonos en un rito hermoso y poderoso de libertad, en toda Venezuela, pueblos y ciudades y en todas las ciudades del mundo donde hay un venezolano, al mismo tiempo gritaremos el Gloria al Bravo Pueblo”, dijo Machado en un video publicado en la red social X.

La ex diputada sostuvo que la “libertad” depende de todos, al tiempo que señaló que “la clave” es actuar coordinados.

“Estés donde estés, en un caserío en Amazonas o en Maracaibo, en Tenerife o en Lima, esta es la tarea más importante de nuestras vidas y la tenemos aquí, por delante, en unos pocos días”, añadió.

Insistió en que el pasado 28 de julio, el candidato presidencial Edmundo González Urrutia, apoyado por la coalición opositora Plataforma Unitaria Democrática (PUD), fue el ganador de los comicios pese a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) proclamó la reelección de Nicolás Maduro.

“Los derrotamos políticamente, electoralmente y espiritualmente, ha triunfado la verdad, ha triunfado la razón y ha triunfado el bien”, apostilló.

Machado señaló que la “derrota final” del régimen de Maduro está “muy cerca”.

El martes, González Urrutia, exiliado en España, pidió a todos los venezolanos, seguir “juntos con el compromiso de hacer valer ese mandato en el 2025”, en referencia a las presidenciales de julio pasado.

“El 10 de enero, como ustedes saben, es la fecha que pauta la Constitución para que, como presidente electo, asuma las funciones correspondientes”, escribió en X.

El pasado 10 de diciembre, Maduro convocó a los simpatizantes del chavismo a movilizarse “por millones” el próximo 10 de enero, cuando comienza el período presidencial 2025-2031, con la toma de posesión del ganador de las elecciones del pasado 28 de julio.

El jefe de Estado invitó a sus seguidores a salir ese día a las calles a “jurar por Venezuela, a jurar por la independencia, a jurar por la patria bolivariana”, ya que ha reiterado que acudirá a la sede del Parlamento -controlado por el chavismo- para jurar al cargo por seis años más.

El próximo 10 de enero, el presidente electo en los comicios de julio deberá asistir a la sede de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) para prestar juramento del cargo, en medio de acusaciones entre el oficialismo y la oposición que ha provocado un aumento en la tensión política.

“El 10 de enero, como ustedes saben, es la fecha que pauta la Constitución para que, como presidente electo, asuma las funciones correspondientes”, escribió ayer González Urrutia en la red social X. Y añadió que ese “debe ser el día del abrazo” en las calles del país “entre todos los venezolanos sin distinciones ni vendettas, ese día es la oportunidad para dejar atrás las palabras que promueven el odio y la división”. (EFE)