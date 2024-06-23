Turquía bloquea distritos de Estambul para impedir la marcha del Orgullo LGTB

domingo, junio 23, 2024

Ankara (EFE).- Turquía bloquea el acceso a los distritos de Beyoğlu y Şişli, en Estambul, así como las estaciones de metro cercanas, con puestos de control y barricadas para impedir la marcha del Orgullo LGTB+.

Los eventos de la décima semana del Orgullo en Estambul comenzaron el 17 de junio y debían concluir con el desfile este domingo.

Previo a la marcha, las autoridades turcas decidieron cerrar las estaciones de metro Taksim y Şişhane para evitar cualquier reunión en la Plaza Taksim de la ciudad, instalando controles y barricadas policiales, y desviando a los peatones por rutas alternativas.

En respuesta, los organizadores anunciaron que se reunirían en varios puntos de los distritos de Beyoğlu, Beşiktaş y Kadıköy.

Controles para evitar concentraciones

Desde el primer desfile del Orgullo LGTB+ en Estambul en 2003, el Gobierno del presidente turco, el islamista Recep Tayyip Erdogan, ha prohibido la mayoría de concentraciones, detenido a activistas y reprimido a los manifestantes con gases lacrimógenos e incluso balas de plástico.

Esta postura también ha sido adoptada por la Facultad de Medicina de la Universidad Izzet Baysal de Bolu, al norte del país, que ha prohibido la frase ‘orientación sexual’ del Juramento Hipocrático que se leerá en la ceremonia de graduación de mañana lunes.

La decisión fue tomada por el decano de la facultad, quien considera que “no existe tal cosa como la orientación sexual” y que “como médicos, están siendo utilizados para propaganda”.

“La decisión de eliminar la frase ‘orientación sexual’ de la parte del Juramento Hipocrático es claramente contraria a los valores éticos universales de la profesión médica y los derechos humanos”, declararon en respuesta los estudiantes este domingo.

Aunque la homosexualidad es legal en Turquía desde 1858, los miembros del actual Gobierno islamista y conservador arremeten a menudo contra el colectivo LGTB+, tildándolo de “perverso”. EFE